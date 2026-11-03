به گزارش خبرگزاری مهر، به گزارش خبرگزاری دانمارکی DR، پارلمان گرینلند امروز سه‌شنبه توافق‌نامه امنیتی با ایالات متحده و دانمارک را تصویب کرد که راه را برای گسترش حضور نظامی آمریکا در این جزیره قطبی هموار می‌کند.

به گفته این خبرگزاری، این توافق‌نامه پس از بحث و تبادل نظر پارلمانی، ۱۶ رأی موافق بدون رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع کسب کرد.

این توافق‌نامه اکنون باید توسط پارلمان دانمارک تصویب شود، جایی که قرار است روند قانونگذاری از ۱۲ نوامبر آغاز و در ۱۹ نوامبر به پایان برسد.

این توافق‌نامه پس از دریافت بیانیه رسمی از سوی پارلمان‌های گرینلند و دانمارک توسط آمریکا به بهانه تقویت نقش ناتو در امنیت قطب شمال لازم‌الاجرا خواهد شد.