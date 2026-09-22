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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

افشای جزئیات توافق گرینلند؛ بازگشایی دو پایگاه نظامی آمریکا

افشای جزئیات توافق گرینلند؛ بازگشایی دو پایگاه نظامی آمریکا

منابع خبری از توافق سه جانبه آمریکا، دانمارک و گرینلند برای از سر گیری فعالیت دو پایگاه نظامی آمریکا در گرینلند خبر دادند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، آمریکا، دانمارک و گرینلند در حال آماده‌سازی برای امضای توافقی در نیویورک هستند که به واشنگتن اجازه می‌دهد دو پایگاه نظامی در «نارسارسواک» و «میسترسفیج» بازگشایی کند تا حضور نظامی آمریکا را در جزیره گرینلند تقویت کند.

منابع آگاه به خبرگزاری «رویترز» اعلام کردند که آمریکا، دانمارک و گرینلند در حال آماده‌سازی برای امضای یک توافق امنیتی سه‌جانبه در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک هستند.

این منابع گزارش دادند که هدف از این توافق، تقویت حضور نظامی آمریکا در جزیره گرینلند از طریق بازگشایی دو موقعیت نظامی جدید است.

این توافق بر بازگشایی پایگاه «نارسارسواک» در جنوب گرینلند تأکید دارد؛ پایگاهی که در دوران جنگ سرد با نام «بلوئی وست وان» شناخته می‌شد و در دهه ۱۹۵۰ بسته شده بود.

همچنین این توافق شامل حضور نظامی در موقعیت «میسترسفیج» در ساحل شرقی جزیره است که در حال حاضر توسط گشتی «سیریوس» شامل کشتی‌های برف‌پیما متعلق به نیروهای ویژه دانمارک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این توافق پس از ماه‌ها فشار دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برای گسترش کنترل بر گرینلند صورت می‌گیرد.

از سوی دیگر، مقامات دانمارکی توضیح دادند که این تفاهمات جدید، امنیت منطقه قطب شمال را تحت نظارت و حفاظت پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) قرار می‌دهد.

بر اساس توافقی که آمریکا، دانمارک و گرینلند به آن دست یافته‌اند، واشنگتن حضور نظامی قابل‌توجهی در گرینلند خواهد داشت و از ایجاد پایگاه یا حضور نظامی کشورهای رقیب در این جزیره جلوگیری خواهد شد.

با این حال، جزئیات اصلی توافق هنوز منتشر نشده است؛ از جمله میزان دقیق حضور نظامی آمریکا و اینکه آیا واشنگتن در زمینه سیاست خارجی یا منابع گرینلند اختیاراتی به دست خواهد آورد یا نه.

دونالد ترامپ گفته است این توافق به آمریکا امکان می‌دهد برای تأمین امنیت گرینلند و آمریکا هر اقدام لازم را انجام دهد و کنترل دائمی بر امنیت این جزیره خواهد داشت. در مقابل، مقامات دانمارک و گرینلند تأکید کرده‌اند که توافق، حاکمیت و تمامیت ارضی گرینلند را حفظ می‌کند و حق تعیین سرنوشت این جزیره به رسمیت شناخته شده است.

این توافق پس از ماه‌ها تنش بر سر تهدیدهای ترامپ برای تصرف گرینلند حاصل شده است؛ تهدیدهایی که روابط میان آمریکا، دانمارک و دیگر اعضای ناتو را نیز تحت تأثیر قرار داده بود.

کد مطلب 6955182

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