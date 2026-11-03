به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر آذر شامگاه سه‌شنبه در همایش تجلیل از محیط بانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه این استان سرچشمه رودخانه‌های بزرگ کشور است، تأکید کرد که بخشی از درآمد حاصل از انتقال آب‌های بین‌حوزه‌ای باید برای توسعه استان و حفظ مراتع و جنگل‌های بالادست اختصاص یابد.

وی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری با شرایط اقلیمی خاص و چهار فصل، سرچشمه رودخانه‌های بزرگ کشور از جمله زاینده‌رود، کارون و دز است و ظرفیت مهمی برای تأمین آب کشور به شمار می‌رود.

آذر افزود: در دو سال گذشته پروژه‌های مهمی در حوزه محیط زیست استان به نتیجه رسیده که از جمله آن‌ها صدور مجوز زیست‌محیطی سد باباحیدر و صدور مجوز زیست‌محیطی انتقال آب از چشمه آب‌سفید است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ ظرفیت‌های طبیعی استان گفت: باید ضمن حفاظت از منابع آبی، مناطق زیبا و حیات‌وحش، پروژه‌هایی که خدمات را به مردم می‌رسانند نیز پیش برود.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به موضوع انتقال آب بین‌حوزه‌ای تصریح کرد: انتظار داریم مدیران ارشد کشور بخشی از درآمد حاصل از انتقال آب‌هایی که از این استان انجام می‌شود را برای آبادانی و توسعه چهارمحال و بختیاری و همچنین حفظ مراتع و جنگل‌های بالادست اختصاص دهند؛ چرا که بر اساس مقررات و قوانین موجود، بخشی از این درآمدها باید به استان‌های مبدأ بازگردد.