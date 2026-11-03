https://mehrnews.com/x3dw9n ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴ کد مطلب 6999275 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴ سراوان در سوگ سردار شهید «حسین ظریفی» سراوان- مراسم چهلمین روز شهادت سردار شهید حسین ظریفی با حضور اقشار مختلف مردم سراوان برگزار شد. دریافت 34 MB کد مطلب 6999275 کپی شد مطالب مرتبط وداع مردم زابل با شهید حمله تروریستی سراوان مراسم چهلم سردار شهید «حسین ظریفی» در سراوان اولین تصویر شهید «حجت وفا کرده» شهادت یکی از مأموران پلیس در سراوان برچسبها شهید حسین ظریفی سراوان یادواره شهید مراسم بزرگداشت
نظر شما