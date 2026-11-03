به گزارش خبرنگار مهر، مالک نظری، دهیار روستای بن در سه شنبه شب اظهار کرد: این آتش‌سوزی حدود ساعت ۱۷ تا ۱۸ عصر آغاز شد و بر اثر برخورد صاعقه با پوشش جنگلی منطقه، شعله‌های آتش به‌سرعت گسترش یافت.



وی افزود: با هماهنگی بخشدار سندرک، دو دستگاه خودروی آتش‌نشانی از شهرداری سندرک و بخشداری توکهور به محل حادثه اعزام شدند و بخشدار نیز به همراه عوامل انتظامی، اعضای شورا و دهیار در محل حضور میدانی یافتند.



نظری با اشاره به صعب‌العبور بودن مسیر دسترسی به محل آتش‌سوزی بیان کرد: راننده لودر دهیاری با ایجاد کمربند حفاظتی، احداث خاکریز و بازگشایی مسیر، نقش مؤثری در مهار آتش و تسهیل دسترسی خودروهای آتش‌نشانی داشت.



وی ادامه داد: با تلاش عوامل حاضر در عملیات، آتش‌سوزی مهار شد و عملیات لکه‌گیری برای جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد آتش تا ساعت ۲۳ ادامه داشت.



آتش‌سوزی در جنگل‌های پشت‌کلات بن‌در، بار دیگر ضرورت تقویت تجهیزات و امکانات امدادی و آتش‌نشانی در مناطق جنگلی و صعب‌العبور بخش سندرک را یادآور شد.

