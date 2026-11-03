به گزارش خبرنگار مهر، مالک نظری، دهیار روستای بن در سه شنبه شب اظهار کرد: این آتشسوزی حدود ساعت ۱۷ تا ۱۸ عصر آغاز شد و بر اثر برخورد صاعقه با پوشش جنگلی منطقه، شعلههای آتش بهسرعت گسترش یافت.
وی افزود: با هماهنگی بخشدار سندرک، دو دستگاه خودروی آتشنشانی از شهرداری سندرک و بخشداری توکهور به محل حادثه اعزام شدند و بخشدار نیز به همراه عوامل انتظامی، اعضای شورا و دهیار در محل حضور میدانی یافتند.
نظری با اشاره به صعبالعبور بودن مسیر دسترسی به محل آتشسوزی بیان کرد: راننده لودر دهیاری با ایجاد کمربند حفاظتی، احداث خاکریز و بازگشایی مسیر، نقش مؤثری در مهار آتش و تسهیل دسترسی خودروهای آتشنشانی داشت.
وی ادامه داد: با تلاش عوامل حاضر در عملیات، آتشسوزی مهار شد و عملیات لکهگیری برای جلوگیری از شعلهور شدن مجدد آتش تا ساعت ۲۳ ادامه داشت.
آتشسوزی در جنگلهای پشتکلات بندر، بار دیگر ضرورت تقویت تجهیزات و امکانات امدادی و آتشنشانی در مناطق جنگلی و صعبالعبور بخش سندرک را یادآور شد.
میناب-دهیار روستای بن در گفت: وقوع آتشسوزی بر اثر برخورد صاعقه با جنگلهای انبوه منطقه پشتکلات بندر از توابع دهستان بندر بخش سندرک، حدود ۱۵ هکتار از پوشش جنگلی منطقه را طعمه حریق کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، مالک نظری، دهیار روستای بن در سه شنبه شب اظهار کرد: این آتشسوزی حدود ساعت ۱۷ تا ۱۸ عصر آغاز شد و بر اثر برخورد صاعقه با پوشش جنگلی منطقه، شعلههای آتش بهسرعت گسترش یافت.
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