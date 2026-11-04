حجت‌الاسلام منصور باقربیک، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت تبیین دشمنی آمریکا برای نسل نوجوان و جوان، خواستار تبدیل موضوع دشمن‌شناسی به یک فصل درسی و گنجاندن آن در برنامه آموزشی مدارس از دوره ابتدایی شد.

وی با اشاره به شرایط متفاوت برگزاری مراسم ۱۳ آبان امسال اظهار کرد: این مناسبت در شرایطی برگزار می‌شود که به گفته وی، دشمنی آمریکا با ملت ایران آشکارتر از گذشته شده و جامعه نیز در سوگ شهادت امام، دانش‌آموزان و دیگر هم‌وطنان خود قرار دارد؛ از این رو، مراسم امسال باید با رویکردی متفاوت و متناسب با شرایط کنونی برگزار شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران با بیان اینکه استکبارستیزی نباید صرفاً به برگزاری یک راهپیمایی و مراسم مناسبتی محدود شود، افزود: اگر برنامه ۱۳ آبان تنها به سخنرانی و سردادن چند شعار خلاصه شود، نمی‌توان انتظار داشت تأثیرگذاری لازم را در نسل جدید داشته باشد.

باقربیک، تبیین مستمر دشمنی آمریکا با ملت ایران را ضروری دانست و تصریح کرد: باید اقدامات و رفتارهای آمریکا علیه ایران، از دوران پیش از انقلاب اسلامی تاکنون، برای دانش‌آموزان تشریح شود تا آنان شناخت روشنی از پیشینه این دشمنی داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت آموزش این مفاهیم از دوره ابتدایی گفت: دشمن‌شناسی باید به‌عنوان یک موضوع آموزشی مستمر برای دانش‌آموزان دختر و پسر در نظر گرفته شود و در قالب یک فصل یا دوره درسی، ابعاد تاریخی و سیاسی آن برای نسل نوجوان تبیین شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران همچنین با اشاره به اهمیت مقابله با جنگ تبلیغی و رسانه‌ای خاطرنشان کرد: اگر واقعیت‌های مربوط به دشمنی آمریکا برای جوانان و نوجوانان به‌درستی تبیین نشود، زمینه برای اثرگذاری تبلیغات منفی و شکل‌گیری ابهام در افکار عمومی فراهم خواهد شد.

باقربیک در پایان تأکید کرد: برای تبدیل استکبارستیزی از یک مناسبت تقویمی به رویکردی ماندگار، لازم است این موضوع در محتوای آموزشی و کلاس‌های درس مورد توجه قرار گیرد تا دانش‌آموزان از سنین پایین با تاریخ روابط و اقدامات قدرت‌های استکباری آشنا شوند.