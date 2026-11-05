به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا زارعی اظهار کرد: هم‌زمان با ایام فاطمیه، ۱۷ شهید گمنام فضای استان هرمزگان را عطرآگین خواهند کرد و حضور پیکرهای مطهر این شهدا، فضای استان را به نور ایثار و شهادت مزین می‌کند.

وی با تشریح برنامه‌های استقبال و تشییع شهدای گمنام در استان افزود: مراسم استقبال از پیکرهای مطهر ۱۷ شهید گمنام، ساعت ۹ صبح روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور مسئولان و مردم در امامزاده سیدمحمد شهرستان حاجی‌آباد برگزار می‌شود.

زارعی ادامه داد: مراسم استقبال و ورود پیکرهای مطهر شهدا به معراج شهدای بندرعباس، مستقر در امامزاده سیدمظفر (ع)، ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان هرمزگان با اشاره به استقبال مردم از میزبانی شهدای گمنام تصریح کرد: با توجه به درخواست و استقبال مردم غیور و ولایتمدار سراسر استان، پیکرهای مطهر شهدا از عصر روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه تا روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه در قالب کاروان‌هایی با عنوان «دریادلان دلیر» به نقاط مختلف هرمزگان اعزام و تشییع خواهند شد.

وی با اشاره به مراسم تشییع محوری این شهدا در بندرعباس گفت: آیین تشییع پیکرهای مطهر ۱۷ شهید گمنام، روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۸:۳۰ صبح از میدان امام خمینی (ره) و در مسیر پارک شهید دباغیان تا مسجد جامع بندرعباس برگزار می‌شود و مردم شهیدپرور بندرعباس و یادگاران هشت سال دفاع مقدس، پیکرهای مطهر این شهدا را بر دوش خواهند گرفت.

زارعی درباره پیشینه عملیاتی و محل تفحص این شهدا نیز اظهار کرد: این شهدای والامقام در عملیات‌های خیبر، بدر، والفجر ۳، تک دشمن در سال ۱۳۶۷، کربلای ۴ و ۵، والفجر ۸، والفجر مقدماتی، کربلای ۶، عاشورا و رمضان و همچنین تک دشمن در سال ۱۳۶۵ به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند.

وی افزود: پیکرهای مطهر این شهدا از مناطق عملیاتی جزیره مجنون، شرق دجله، مهران، زبیدات، شلمچه، فکه، ام‌الرصاص، سومار، چنگوله، میمک، شرهانی و شرق بصره تفحص شده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان هرمزگان در ادامه از تشییع و تدفین شهدای گمنام در شهرستان‌های مختلف استان خبر داد و گفت: پیکرهای مطهر این شهدا در شهرستان‌های میناب، رودان، حاجی‌آباد، بندرعباس، جاسک، سیریک، بشاگرد، قشم، خمیر و جزیره کیش، از ایام فاطمیه تا سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) تشییع و تدفین خواهند شد.

زارعی در پایان خاطرنشان کرد: جزئیات دقیق برنامه‌های تشییع در شهرستان‌ها و زمان‌بندی مراسم تدفین پیکرهای مطهر شهدا متعاقباً به اطلاع مردم شریف استان و حافظان تنگه هرمز خواهد رسید.