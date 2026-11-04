به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از رویترز، فروشگاه ها در هشت کشور این منطقه مجبور به دور ریختن مقدار زیادی مواد غذایی شدند زیرا هکرها یخچال های آنها را در یک حمله مشابه آنچه سه هفته قبل در فرانسه رخ داد، هدف گرفته بودند.

در سوئد سوپرمارکت های زنجیره ای Coop اعلام کرد سیستم های خود را به شبکه های ۵G مودم های مدرن به جای ارتباطات ۴G منتقل می کند. فرانسه این فرایند را پس از هک سوپرمارکت هایش آغاز کرده است.

هفت فروشگاه که هدف حمله قرار گرفته بوده اند، اکنون پشتیبانی شده و فعال هستند اما سیستم های یخچال آنها به اینترنت متصل نیست.

شرکتDanfoss، تهیه کننده نرم افزار که سیستم هایش دوباره در میان اهداف هکرها بود، نیز اعلام کرده طی سه هفته گذشته با مشتریانش در تماس بوده تا در مدیریت اوضاع به آنها کمک کند و همچنین توصیه کرد این سیستم ها نباید به طور مستقیم به اینترنت متصل باشند.

یکی از کارشناسان امنیت سایبری در موسسه دلویت در این باره می گوید: خرده فروشان باید اکنون وارد عمل شوند. آنها باید تشخیص دهند آیا کنترل کننده های یخچال هایشان دچار ضعف هستند، کنترل کنند آیا آنها به اینترنت متصل هستند یا خیر، تضمین کنند جدیدترین به روز رسانی های امنیتی را دریافت کرده اند یا خیر و از سوی تولیدکننده پشتیبانی شوند. اما اگر در این باره اطلاعاتی ندارند باید به سرعت آنها را از اینترنت قطع کنند. با این کار مشکل حل نمی شود اما حداقل این سیستم ها ایزوله می شوند بنابراین حمله سایبری دیگر روی آنها تاثیری نخواهد داشت.