به گزارش خبرنگار مهر، ان‌شاءالله رحمتی، استاد دانشگاه، محقق و مترجم، از ادامه نگارش مجموعه چهار جلدی «کربن‌شناسی» و برنامه خود برای آماده‌سازی جلد دوم این مجموعه در سال جاری خبر داد.



رحمتی با اشاره به انتشار جلد نخست این مجموعه با عنوان «پدیدار جان و جهان» در سال گذشته گفت: «کربن‌شناسی» مجموعه‌ای چهارجلدی است که جلد نخست آن منتشر شده و اکنون مشغول آماده‌سازی جلد دوم هستم. امیدوارم بتوانم این جلد را در سال جاری برای انتشار آماده کنم.



مجموعه «کربن‌شناسی» با هدف معرفی و تفسیر اندیشه‌های هانری کربن، فیلسوف و شرق‌شناس فرانسوی، تدوین شده است. به گزارش مهر، این مجموعه حاصل بیش از دو دهه فعالیت رحمتی در زمینه ترجمه، تفسیر و تدریس آثار کربن است و در کنار معرفی اندیشه‌های او، به بهره‌گیری از روش پدیدارشناسانه و هرمنوتیکی وی برای خوانش فلسفه، عرفان و معنویت اسلام ایرانی می‌پردازد.



جلد نخست این مجموعه، «پدیدار جان و جهان»، در هفت فصل به موضوعاتی همچون احیای حکمت، طبقات اهل معنا، پدیدارشناسی آسمان و جسم جهان، نیایش خلاق، رب‌پرستی عرفانی و خودشناسی و دگرخودشناسی اختصاص دارد.



بر اساس طرح اعلام‌شده برای این مجموعه، سه عنوان دیگر آن عبارت‌اند از «پدیدار کتاب قدسی»، «پدیدار عشق و زیبایی» و «پدیدار هستی معطوف به آن سوی مرگ» که هر یک به یکی از موضوعات محوری در اندیشه کربن و جهان معنوی و فلسفی اسلام ایرانی می‌پردازند.



رحمتی با اعلام اینکه جلد دوم این مجموعه را در دست آماده‌سازی دارد، ابراز امیدواری کرده است که بتواند آن را در سال جاری به مرحله انتشار برساند.