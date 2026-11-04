به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مهم‌ترین کارکردهای ادبیات متعهد و پایداری، واکنش تقابلی و تعاملی با پدیده‌های پیرامونی است. تجاوز رژیم صهیونیستی در جنگ موسوم به ۱۲ روزه و تجاوز مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۴۰ روزه، فرصت تازه‌ای پدید آورد تا ادبیات پایداری در واکنش به این رخدادها، عرصه‌های نوینی در مضمون، محتوا و فرم بگشاید؛ عرصه‌ای که از آن با عنوان «ادبیات دفاع مقدس دوم و سوم» یاد می‌شود.

نشریه «اندیشه‌نامه پایداری» (وابسته به اندیشکده ادبیات پایداری) در شماره جدید خود، با انتشار مقالات متنوع و بازتاب نظرات صاحب‌نظران و پژوهشگران، به بررسی و واکاوی ابعاد گوناگون این رویدادها پرداخته است.

این شماره ضمن مرور تولیدات تازه در این حوزه و ارائه آخرین یافته‌های پژوهشی، گزارشی از نشست‌های تخصصی برگزار شده پیرامون این موضوع را نیز تقدیم مخاطبان کرده است.

فایل این شماره از نشریه برای استفاده پژوهشگران و علاقه‌مندان به پیوست ارائه می‌شود.