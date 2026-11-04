به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌ان، «جاش تورک» نامزد حزب دموکرات در سخنرانی پیروزی خود در انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا گفت: «امشب ایالت آیووا را تغییر دادیم.»

تورک افزود: «امشب، مردم آیووا بر میلیاردرها غلبه کردند و به همه سیاستمداران فاسد گفتند: دیگر کافی است.»

وی که در جریان رقابت‌های انتخاباتی، خود را نامزدی با شانس کمتر معرفی کرده بود، وعده داد برای کاهش هزینه‌های مسکن، سوخت و دارو تلاش کند.

این نامزد دموکرات گفت در طول ۴۴۸ روز کارزار انتخاباتی خود، با مشکلات و نگرانی‌های مردم و همچنین امید آنان به تغییر روبه‌رو شده است؛ امید به بازگشت آیووا به شرایطی که شهروندان بتوانند هزینه مراجعه به پزشک را بپردازند و فرزندانشان را با اطمینان به مدارس دولتی بفرستند.

تورک همچنین از تام هارکین، سناتور پیشین دموکرات آیووا قدردانی کرد و تلاش‌های او برای همکاری میان دو حزب و دفاع از طبقه کارگر، کسب‌وکارهای کوچک و کشاورزان خانوادگی را ستود.