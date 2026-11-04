به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه همزمان با سراسر کشور راهپیمایی بزرگ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ملایر با حضور باشکوه اقشار مختلف مردم، مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی، دانش آموزان و دانشجویان از میدان امام خمینی(ره) به سمت میدان آزادگان برگزار شد.

در حالی که رژیم صهیونیستی و آمریکا سعی در عادی‌سازی جنایات خود دارند، مردم ملایر در راهپیمایی ۱۳ آبان با شعارهای خود ماهیت «ظالم و مظلوم» بودن این جنگ را به افکار عمومی یادآوری کردند.

حرکت دانش‌آموزان، دانشجویان، اساتید و مردم در کنار هم نشان داد جامعه از نظر سیاسی و عقیدتی در برابر استکبار، یکپارچه و منسجم است و این پیام را به جامعه بین‌المللی مخابره کرد که در ایران اسلامی، آموزش با ایثار و دانش با ایمان به حق گره خورده است و این ملت راه مبارزه با ظلم را هرگز فراموش نخواهد کرد.

۱۳ آبان نمادی از استقلال خواهی نسل جوان است

فرماندار ملایر در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: سیزدهم آبان ماه روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی یادآور رویدادهای مهم و سرنوشت‌ساز تاریخ انقلاب اسلامی ایران و نمادی از استقلال‌خواهی، آگاهی و نقش‌آفرینی نسل جوان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی کشور است.

سعید کتابی افزود: این روز تاریخی، یادآور تبعید حضرت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت جمعی از دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ است؛ رویدادهایی که جایگاه ویژه‌ای در حافظه تاریخی ملت ایران دارند.

وی با بیان اینکه راهپیمایی ۱۳ آبان، فراتر از یک حرکت ساده‌ی خیابانی، یک بیان سیاسی و هویت شناختی است، تصریح کرد: در سال جاری با توجه به تحولات بسیار گسترده در منطقه و جهان این راهپیمایی از یک مناسبت سالانه به یک پیام راهبردی و هشدار دهنده تبدیل شده است.

فرماندار ملایر با بیان اینکه دانش‌آموزان امروز، نگهبانان استقلال فردا هستند، افزود: امروز ما با گام‌های خود، پیوند میان آگاهی علمی و ایمان به حق را تجلی می‌کنیم تا استکبار جهانی بداند در برابر اراده‌ی ملت‌های آزاد محکوم به زوال است.

کتابی با اشاره به اینکه راهپیمایی ۱۳ آبان تاکید می‌کند که رژیم اشغالگر تنها یک بازوی اجرایی محسوب می‌شود و موتور محرک اصلی بی‌ثباتی در منطقه سیاست‌های استکبار جهانی آمریکا است، تصریح کرد: فشارهای اقتصادی و سیاسی آمریکا نمی‌تواند اراده‌ی ملت‌ها را برای ایستادگی در برابر ظلم تغییر دهد.

سیزدهم آبان روز استکبار ستیزی، آگاهی، شجاعت و آرمان‌خواهی نسلی است

معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش ملایر در ادامه گفت: سیزدهم آبان روز دانش‌آموز یادآور روحیه استکبار ستیزی، آگاهی، شجاعت و آرمان‌خواهی نسلی است که همواره در مسیر عزت و سربلندی ایران اسلامی نقش‌آفرین بوده است نسلی که با ایمان، دانش و اراده خود آینده این سرزمین را رقم خواهد زد.

اکبر فراهانی افزود: روز دانش‌آموز امسال را در حالی گرامی می‌داریم که یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و ۱۶۸ دانش‌آموز مظلوم میناب همچنان در قلب ملت ایران و حافظه تاریخی این سرزمین زنده است، شهادت این عزیزان برگ تلخی از تاریخ ایران است اما نام و راه آنها یادآور ارزش والای ایستادگی، حقیقت‌طلبی و پاسداری از آرمان‌ها خواهد بود.

وی اظهار کرد: دانش‌آموزان سرمایه‌های ارزشمند ایران و سازندگان فردای این سرزمین هستند و باید آینده‌ای ایران اسلامی را با علم‌آموزی، تلاش، خلاقیت، مسئولیت‌پذیری و امید بسازند و باور داشته باشند که هر گام آنها در مسیر دانایی و پیشرفت گامی برای اعتلای ایران است.