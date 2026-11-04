به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور، در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در بیرجند، با اشاره به حضور دانش‌آموزان و دانشجویان در این مراسم، سخنان خود را با تبیین مفهوم استکبار و شیوه‌های سلطه‌جویی آن آغاز کرد و اظهار کرد: استکبار زالوصفت و کفتارصفت است؛ هر جا بتواند مانند زالو به میزبان خود می‌چسبد و خون آن را می‌مکد و هیچ ابا و حیایی از این کار ندارد و هر جا نتواند منافع ملت‌ها را به یغما ببرد، مانند کفتار بر لاشه ملت‌ها می‌نشیند.

وی با بیان اینکه تاریخ نمونه‌های متعددی از چپاول ملت‌ها توسط قدرت‌های استکباری را ثبت کرده است، افزود: زمانی استکبار سرزمین‌ها و جغرافیاهای مختلف را تحت سیطره خود می‌گرفت و برده‌داری را به شکل عینی و فیزیکی اجرا می‌کرد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به تجربه کشورهای مختلف از جمله لیبی و هند در دوران استعمار بیان کرد: بسیاری از کشورهای غرب و شرق آسیا نیز روزگاری زیر چکمه‌های چپاول فیزیکی استکبار قرار داشتند.

زهرایی با تشریح مراحل مختلف سلطه‌گری قدرت‌های استکباری گفت: استکبار در مقطعی ملت‌ها را استحمار می‌کرد؛ به تعبیر صریح، آن‌ها را در ناآگاهی نگه می‌داشت و به استثمار می‌کشاند؛ یعنی منافع ملت‌ها را به یغما می‌برد. امروز نیز همین رویکرد ادامه دارد.

ونزوئلا و خلیج فارس؛ نمونه‌هایی از زیاده‌خواهی استکبار

وی با اشاره به تحولات ونزوئلا عنوان کرد: امروز ونزوئلا را می‌بینید که هر جا بتوانند آن را استثمار کنند، به دنبال سلطه بر منابع و منافع آن هستند و در این مسیر حتی رئیس‌جمهور آن را می‌ربایند و بر نفت آن کشور مسلط می‌شوند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ادامه داد: به خیال خام خودشان، همین رویکرد را در خلیج فارس و تنگه راهبردی هرمز نیز می‌خواستند دنبال کنند؛ چراکه خلیج فارس منبع انرژی، نفت، گاز و تجارت است.

زهرایی با بیان اینکه قدرت‌های استکباری همواره به دنبال تسلط بر منافع ملت‌ها هستند، گفت: آن‌ها مانند زالو و کفتار به دنبال آن هستند که منافع ملت‌ها را در اختیار بگیرند و اساساً این منافع را متعلق به ملت‌ها نمی‌دانند، بلکه خود را صاحب آن می‌پندارند تا دیگران را از آن محروم کنند.

وی افزود: با صراحت و وقاحت می‌گویند خلیج فارس نفت دارد و چرا ایران باید از نفت آن بهره‌مند شود؟ حتی درباره نام خلیج فارس نیز چنین مواضعی مطرح می‌کنند و تصورشان این است که می‌توانند برای همه‌جا تصمیم بگیرند و خود را صاحب آن بدانند.

استکبار از استعمار فیزیکی به برده‌داری نوین روی آورده است

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به تغییر شیوه‌های سلطه‌جویی در دوران معاصر تصریح کرد: استعمار در ذیل عنوان استکبار همچنان وجود دارد، اما امروز در جایی که قدرت‌های استکباری از برده‌داری فیزیکی و تسلط مستقیم بر جغرافیاها ناامید می‌شوند، به سراغ برده‌داری نوین می‌روند.

زهرایی با تأکید بر اینکه فعالیت استکبار متوقف نشده است، گفت: کار اهالی شیطان تعطیل نشده و آن‌ها همچنان اهداف خود را دنبال می‌کنند، اما این بار با ابزار برده‌داری نوین وارد میدان شده‌اند.

وی جنگ شناختی را یکی از شاخص‌های اصلی برده‌داری نوین دانست و بیان کرد: امروز این شیوه سلطه در جنگ شناختی و جنگ با اذهان خود را نشان می‌دهد؛ جایی که دشمن تلاش می‌کند با ایجاد حبابی از الگوریتم‌ها و فضاهایی که در اختیار دارد، از طریق بمباران اطلاعاتی و انتشار اخبار دروغ بر ذهن انسان‌ها مسلط شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ادامه داد: دشمن می‌خواهد با این ابزارها یک زیست مجازی برای ما و ملت‌ها، به‌ویژه نوجوانان، ترسیم کند؛ از این رو باید در برابر این شیوه‌های جدید سلطه‌گری هوشیارتر و بیدارتر باشیم.

مقابله با جنگ شناختی نیازمند آرایش متناسب با دشمن است

زهرایی در ادامه با طرح این پرسش که مقابله با استکبار چگونه باید اتفاق بیفتد، گفت: زمانی که برده‌داری به شکل فیزیکی و تسلط مستقیم بر سرزمین‌ها انجام می‌شد، نبرد نظامی، لشکر و خط مقدم معنا پیدا می‌کرد؛ همان‌گونه که ملت‌های مختلف به پا خاستند و در برابر استکبار ایستادند.

وی با اشاره به مبارزات ملت ایران در برابر رژیم پهلوی اظهار کرد: ملت غیور ایران اسلامی در برابر ژاندارم منطقه که دست‌نشانده آمریکا بود، به پا خاست و او را از کشور بیرون کرد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به جنگ تحمیلی هشت‌ساله نیز افزود: دشمن جنگ هشت‌ساله را بر ما تحمیل کرد، اما مردم ایران آن جنگ تحمیلی را به یک دفاع مقدس مردمی تبدیل کردند.

زهرایی تأکید کرد: البته همیشه جنگ، نظامی نیست؛ در شرایطی که برده‌داری نوین دنبال می‌شود، باید متناسب با نوع مواجهه دشمن، آرایش جنگی گرفت. اگر دشمن وارد جنگ شناختی شده و می‌خواهد بر اذهان دانشجویان و دانش‌آموزان مسلط شود، ما نیز حتماً باید شیوه‌های دیگری را برای مقابله در پیش بگیریم.

استکبار با ایران قوی، علم و دین مشکل دارد

وی با اشاره به سخنان رهبر شهید انقلاب گفت: رهبر شهیدمان فرمودند استکبار با ایران قوی مشکل دارد و با علم و دین مشکل دارد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه علم در دانشگاه‌ها و مدارس آموخته می‌شود، افزود: اما علم و آموزشی که با تربیت و تربیت دینی همراه نباشد، نمی‌تواند نقطه اتکایی در برابر استکبار در جنگ شناختی باشد.

زهرایی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دانش‌آموزان و دانشجویان گفت: اگر خدای حسین علم‌الهدی، خدای شهید قشقایی و خدای حسین فهمیده، خدای امروز ما نیز باشد، باید بدانیم که امروز هم دانش‌آموزان و دانشجویان با کسب علم توأم با تربیت دینی باید در برابر جبهه استکبار صف‌آرایی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت آغاز این مسیر از خانواده بیان کرد: این حرکت از کانون گرم خانواده، به‌عنوان سلول اجتماعی، آغاز می‌شود؛ خانواده باید پیوند تربیتی خود را به جامعه و مدرسه گسترش دهد.

خانواده و تربیت دینی؛ نقطه آغاز مقابله با دشمن

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به تلاش دشمن برای ترویج مکاتب فکری مختلف اظهار کرد: دشمن و استکبار به دنبال آن است که اومانیسم و جریان‌های فکری دیگری مانند لیبرالیسم و نیهیلیسم را بر ما تحمیل کند.

زهرایی ادامه داد: یک جا انسان را به فردگرایی دعوت می‌کنند و جای دیگر پوچ‌گرایی را ترویج می‌دهند؛ بنابراین ما باید حتماً خود را در برابر این جریان‌ها مجهز کنیم.

وی خطاب به دانش‌آموزان و دانشجویان تأکید کرد: علم را بیاموزید؛ همان‌گونه که در مسابقات و المپیادهای علمی پرچم ایران عزیز اسلامی را بالا بردید، این مسیر را ادامه دهید، اما حرکت خود را از خانواده آغاز کنید، به مدرسه بیایید و سپس در جامعه و در کنار مردم، با تربیت دینی و عمق باورهای خود در برابر دشمن حضور پیدا کنید.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه تربیت دینی و عمق باورها از عوامل نگهدارنده جامعه در برابر جنگ شناختی و جنگ ایمانی است، گفت: این مؤلفه‌ها می‌توانند جامعه را در برابر تلاش دشمن برای تسلط بر ذهن و باور مردم حفظ کنند.

زهرایی در پایان با قدردانی از خانواده‌هایی که فرزندان خود را با چنین رویکردی تربیت می‌کنند، اظهار کرد: به همه مادران و پدرانی که فرزندانی از این جنس تربیت می‌کنند، دست‌مریزاد می‌گویم و این فرزندان را به ایران اسلامی تقدیم می‌کنم.

وی ابراز امیدواری کرد: این انقلاب که انقلاب برآمده از مردم است و می‌توان آن را انقلاب سوم نام‌گذاری کرد، به دست دانش‌آموزان و دانشجویان و در عرصه علم و دین برای ساخت ایران قوی تکمیل شود.