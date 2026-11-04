به گزارش خبرنگار مهر، تیم داوری دیدار حساس خیبر خرم‌آباد و تراکتور تبریز در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال کشور مشخص شد و بر اساس اعلام انجام‌شده، وحید کاظمی قضاوت این مسابقه را بر عهده خواهد داشت.

همچنین دانیال باشنده، وحید سیفی و شاهین یزدانی به‌عنوان کمک‌داوران مسابقه انتخاب شده‌اند تا کاظمی را در امر قضاوت همراهی کنند.

همچنین رسول فروغی به‌عنوان ناظر داوری این مسابقه معرفی شده است و میثم حیدری و حامد سیری نیز مسئولیت‌های مرتبط با کمک‌داور ویدئویی (VAR) را بر عهده خواهند داشت.

دیدار خیبر خرم‌آباد و تراکتور تبریز در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال برگزار می‌شود.