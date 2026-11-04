به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز با حضور اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان و مسئولان در شهرستان زهک برگزار شد.

سرهنگ علی‌اکبر حبیبی‌فر در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت تاریخی ۱۳ آبان اظهار کرد: این روز نماد افتخار و پیروزی ملت ایران است و نباید از حافظه ملی پاک شود.

وی با اشاره به آنچه نقش آمریکا در تحولات و مشکلات جهان خواند، افزود: ملت ایران با همان عزم و ایمان سال ۱۳۵۷، بار دیگر با حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان، بر پای آرمان‌های انقلاب ایستادند و شعار «مرگ بر آمریکا» سر دادند.