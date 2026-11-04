خبرگزاری مهر، گروه استان ها: سیزدهم آبان، یادآور روزهایی سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی و نماد ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است. روزی که با سه واقعه تاریخی تبعید امام خمینی(ره)، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸، در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار شده است.

امروز نیز همانند سال‌های گذشته، مردم به خیابان‌ها آمدند تا با حضور خود نشان دهند راه انقلاب و آرمان‌های امام خمینی(ره) همچنان ادامه دارد و نسل‌های مختلف این سرزمین بر عهد خود با آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند.

بارش باران در نخستین ساعات صبح هم نتوانست مانع حضور مردم شود؛ چترها در دست، گام‌ها در مسیر و خیابان‌ها میزبان مردمی بود که آمده بودند تا بار دیگر صدای ایستادگی خود را به گوش برسانند.

ما نیز همپای مردمی شدیم که فارغ از مشغله‌های روزمره و کار و زندگی، همراه با خانواده و فرزندانشان به خیابان آمده‌اند تا با حضور خود بگویند راه ولایت و امامت همچنان ادامه دارد و پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند.

آسمان بیرجند ابری است و در میان این هوای پاییزی، صدای شعارهای ضد استکباری مردم در فضای شهر طنین‌انداز شده است. فریادهایی که از عزم و اراده حاضران در راهپیمایی ۱۳ آبان حکایت دارد.

در میان جمعیت، نگاهم به پسربچه‌ای جلب می‌شود که با کاپشن زردرنگش در میان راهپیمایان ایستاده است. پرچم ایران را در یک دست گرفته و تصویر امام خامنه‌ای را در دست دیگر دارد. نقش کوچک پرچم ایران نیز بر لبانش نشسته و او با همان صدای شیرین و کودکانه، اما با شور و حرارتی وصف‌ناشدنی، فریاد «مرگ بر آمریکا» سر می‌دهد.

تصویری از کودکی که شاید هنوز معنای تمام واژه‌هایی را که فریاد می‌زند نداند، اما امروز در کنار خانواده‌اش آمده تا سهم خود را از حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان ادا کند.

آموزش ولایت‌مداری را باید از کودکی آغاز کرد

با مادر این پسربچه هم‌کلام می‌شویم. خودش را فاطمه موسایی معرفی می‌کند و با اشاره به حضور هر ساله خود در راهپیمایی ۱۳ آبان، می‌گوید: من هر سال در این راهپیمایی شرکت می‌کنم و امسال هم پسر کوچکم را با خودم آورده‌ام تا از همین سنین کودکی با آرمان‌های انقلاب آشنا شود و راه ولایت‌مداری و دفاع از ارزش‌های دینی و انقلابی را بیاموزد.

وی در ادامه از اهمیت آشنایی نسل جدید با آرمان‌های انقلاب می‌گوید و تأکید می‌کند: دوست دارم فرزندم از همان کودکی بداند که برای حفظ این کشور و ارزش‌های آن چه زحماتی کشیده شده و حضور در چنین مراسم‌هایی فرصتی است تا بچه‌ها در کنار خانواده، معنای همدلی، اتحاد و ایستادگی را از نزدیک لمس کنند.

لبخندی شیرین می زند و می‌گوید: امیدوارم پسرم در آینده هم در مسیر ولایت و انقلاب ثابت‌قدم باشد و پرچم این کشور را همیشه سربلند نگه دارد.

نسل نوجوان نسبت به سرنوشت کشور بی‌تفاوت نیست

در ادامه مسیر میان جمعیت، با یکی از دانش‌آموزان حاضر در راهپیمایی هم‌کلام می‌شویم تا از نگاه نسل نوجوان به ۱۳ آبان و چرایی حضورشان در این اجتماع بشنویم.

فائزه بیدسکی با اشاره به اهمیت تاریخی ۱۳ آبان می‌گوید: این روز یادآور سه واقعه مهم در تاریخ انقلاب اسلامی، از تبعید امام خمینی(ره) تا شهادت دانش‌آموزان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکاست و به همین دلیل برای ما دانش‌آموزان اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی ادامه می‌دهد: ما امروز آمده‌ایم تا نشان دهیم نسل نوجوان هم نسبت به سرنوشت کشورش بی‌تفاوت نیست و با حضور در کنار مردم، بر ادامه راه امام و انقلاب تأکید می‌کند.

این دانش‌آموز بیرجندی می‌گوید: باید تاریخ کشورمان را بشناسیم و بدانیم دانش‌آموزان در مقاطع مختلف برای دفاع از ارزش‌های خود نقش‌آفرینی کرده‌اند؛ ما هم وظیفه داریم این مسیر را ادامه دهیم.

حضوری تاریخی در بیرجند

هرچه زمان می‌گذرد، بر شمار جمعیت افزوده می‌شود و موج حضور مردم، خیابان‌های بیرجند را پرشورتر می‌کند. در میان پرچم‌های سه‌رنگ ایران، پرچم‌های سرخ خون‌خواهی امام شهیدمان نیز در دستان شرکت‌کنندگان به چشم می‌خورد؛ پرچم‌هایی که در کنار شعارهای حاضران، جلوه‌ای متفاوت به اجتماع امروز بخشیده‌اند.

در میان این جمعیت، پیرمردی روی ویلچر نشسته و همسرش او را آرام‌آرام به جلو هدایت می‌کند. به سراغش می‌رویم و پای صحبت‌هایش می‌نشینیم. از روزهای جنگ تحمیلی و سال‌های پر فراز و نشیب انقلاب می‌گوید. از روزهایی که در جبهه‌های هشت سال دفاع مقدس حضور داشته و تأکید می‌کند که با وجود شرایط جسمانی، هیچ‌گاه خود را از صحنه‌های انقلاب و همراهی با مردم کنار نکشیده است.

این مرد سالخورده با لحنی محکم می‌گوید: ما همیشه پشت رهبرمان ایستاده‌ایم و خواهیم ایستاد، از آمریکا هراسی نداریم و تهدیدهایش نمی‌تواند ما را از مسیری که انتخاب کرده‌ایم منصرف کند.

حضور مردم، پیام روشنی از انسجام و ایستادگی به دشمن است

حجت‌الاسلام حسینی از دیگر افراد حاضر در راهپیمایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان می‌کند: حضور مردم در چنین روزهایی، تجدید پیمان با آرمان‌های امام راحل، شهدا و ارزش‌هایی است که برای آن‌ها خون‌های پاکی نثار شده است.

وی ادامه می‌دهد: وقتی زن و مرد، پیر و جوان و حتی کودکان در کنار یکدیگر در خیابان حضور پیدا می‌کنند، در حقیقت تصویری از همدلی و پیوند نسل‌ها را به نمایش می‌گذارند.

حجت‌الاسلام حسینی با بیان اینکه دشمنان همواره رفتار و مواضع ملت‌ها را رصد می‌کنند و حضور آگاهانه و گسترده مردم در صحنه‌های مختلف، پیامی روشن از انسجام و اراده ملی دارد، می افزاید: آن‌ها از ملتی که با وجود همه دشواری‌ها و تهدیدها، همچنان پای باورها و هویت خود ایستاده است، نگران می‌شوند.

این روحانی با لبخند می‌افزاید: ما باید امید را در دل نسل جوان زنده نگه داریم و امروز حضور این کودکان و نوجوانان در کنار پدران و مادرانشان، زیباترین تصویر از تداوم این مسیر است.

اهمیت تاریخی ۱۳ آبان

حجت‌الاسلام مشرفی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی هم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مناسبت‌های تاریخی ۱۳ آبان اظهار کرد: مناسبت‌های ملی و مذهبی و ایام‌الله فرصتی برای توجه و اهتمام آحاد جامعه به قله‌های عزت، اقتدار و عظمت ایران اسلامی و انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه دست‌کم سه مناسبت مهم در ۱۳ آبان اتفاق افتاده است، افزود: تبعید حضرت امام خمینی(ره) به ترکیه در پی موضع‌گیری صریح و قاطع ایشان در برابر قانون کاپیتولاسیون، شهادت دانش‌آموزان به دست رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸ از جمله این مناسبت‌ها است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: این حوادث موجب شد ۱۳ آبان به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام‌گذاری شود و از همان زمان تاکنون، ملت بزرگ ایران به‌ویژه جوانان، دانشجویان و دانش‌آموزان در مسیر مبارزه با ظلم و ستم پیشگام باشند.

برگزاری مراسم راهپیمایی در ۶۰ نقطه

مشرفی با اشاره به اهمیت دوچندان راهپیمایی ۱۳ آبان امسال نسبت به سال گذشته بیان کرد: امسال ملت بزرگ ایران در شرایطی به استقبال ۱۳ آبان می‌رود که حوادث اخیر، چهره واقعی آمریکا را آشکار کرده است.

وی با اشاره به شهادت رهبر شهید انقلاب، دانش‌آموزان مینابی و لامردی و جمعی از هم‌وطنان در اقشار مختلف گفت: شهادت دانشمندان، فرماندهان نظامی، زنان، کودکان، کارگران، کارمندان و ورزشکاران، پرده از چهره واقعی آمریکا برداشت و جنایات، بی‌رحمی و وحشی‌گری این کشور را به نمایش گذاشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به تعبیر رهبر شهید انقلاب درباره مبعوث شدن ملت ایران اظهار کرد: پس از این حوادث، ملت بزرگ ایران مبعوث شده است و امیدواریم با بصیرت و پایمردی این ملت، شاهد تحقق وعده‌های الهی و فروپاشی سلطه آمریکا و از بین رفتن رژیم صهیونیستی در منطقه باشیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به تحولات مرتبط با تنگه هرمز و پیامدهای منطقه‌ای حوادث اخیر، این تحولات را از جمله نشانه‌های تغییر معادلات قدرت دانست.

مشرفی درباره برنامه راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: مراسم امسال با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» در بیش از ۶۰ نقطه شهری و روستایی خراسان جنوبی برگزار شد.

آری، امروز بار دیگر مردم نشان دادند که گذر سال‌ها و تغییر نسل‌ها، پیوندشان با آرمان‌های انقلاب را از میان نبرده است. آنان در بزنگاه‌های تاریخی ثابت کرده‌اند که پای ارزش‌ها، آرمان‌ها و مسیر ولایت ایستاده‌اند و صدای خود را در دفاع از این باورها به گوش می‌رسانند.

راهپیمایی ۱۳ آبان به پایان می‌رسد، اما آنچه از این حضور در خاطر می‌ماند، تصویر مردمی است که دست در دست نسل‌های بعد، روایت ایستادگی را ادامه می‌دهند؛ روایتی که از دیروز آغاز شده و امروز نیز در خیابان‌های بیرجند جریان دارد.