به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اپلیکیشن «مهان» که با هدف انتفاع مردم در سود حاصل از صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف گاز در راستای برنامه هفتم پیشرفت، فعالیت خود را از سال ۱۴۰۳ آغاز کرده بود، در جدیدترین به‌روزرسانی خود تغییرات گسترده‌ای را در ساختار ارتباط با کاربر تجربه کرده است. در این نسخه، تمرکز اصلی از ثبت ساده اعداد فراتر رفته و هدف اصلی، ایجاد یک فرهنگ ماندگار و ساخت روتین‌های روزمره برای مدیریت انرژی خانگی از طریق ابزارهای متنوع و تعاملی است. مهان تلاش کرده تا مسیر اصلاح الگوی مصرف را به تجربه‌ای جذاب، ملموس و پیوسته برای تک‌تک اعضای خانواده تبدیل کند تا مراقبت از انرژی، به بخشی طبیعی از زندگی روزمره بدل شود.

فرهنگ‌سازی با ابزارهای تعاملی و مأموریت‌های روزانه

اصلی‌ترین دغدغه در نسخه جدید، خارج کردن پایش انرژی از یک کار مقطعی و تبدیل آن به یک عادت پایدار است. فرهنگ صرفه‌جویی زمانی شکل می‌گیرد که فرد به‌طور منظم و آگاهانه رفتار خود را ببیند و بهبود دهد. برای رسیدن به این هدف، ابزارهای مختلفی در دسترس کاربران قرار گرفته است:

مأموریت‌های روزانه و روتین‌سازی: کاربر هر روز با گام‌های مشخص و بسیار ساده‌ای روبه‌رو می‌شود؛ از بررسی کنتور و ثبت عکس دوره‌ای گرفته تا کنترل روند مصرف. این اقدامات کوچک باعث می‌شوند سر زدن به کنتور و توجه به شعله‌های گاز خانه، آرام‌آرام به یک روتین ذهنی و خودآگاه تبدیل شود.

نشان‌های افتخار و بازخورد مثبت: برای تقویت رفتارهای درست، سیستمی از دستاوردها و مدال‌ها طراحی شده است. اقداماتی مثل مشارکت در نظرسنجی‌ها، تکمیل کامل حساب کاربری یا همراه کردن دوستان و خانواده با این مسیر، مدال‌های ویژه‌ای به همراه دارد که حس همراهی در یک حرکت اجتماعی و جمعی را تقویت می‌کند.

پاداش‌های پیوستگی (باکس‌های امتیازی): برای ایجاد نظم رفتاری، پاداش‌های مازادی برای تداوم در نظر گرفته شده است؛ مثلاً حفظ روند صرفه‌جویی در طول یک هفته کامل، امتیازهای اضافی آزاد می‌کند تا انگیزه استمرار در کاربر حفظ شود.

رقابت‌های سالم؛ همراهی خانواده‌ها در لیگ‌های استانی و ملی

بخش مهمی از فرهنگ‌سازی، ایجاد حس مشارکت در یک جامعه بزرگ‌تر است. در نسخه جدید مهان، کاربران عملکرد مصرف خانه خود را در قالب جداول رتبه‌بندی استانی و کشوری مشاهده می‌کنند. دیدن جایگاه خود در کنار سایر هم‌استانی‌ها، روحیه رقابت سالم را بیدار می‌کند و نشان می‌دهد که تلاش‌های فردی هر خانواده، بخشی از یک حرکت گسترده برای حفظ منابع انرژی است. همچنین برای برترین‌های این مسیر در دوره‌های مختلف، جوایزی برای قدردانی از تعهدشان به فرهنگ مصرف بهینه در نظر گرفته شده است.

ارتقای پاداش‌ها با ساختار جدید «دارایی انرژی»

در کنار ابزارهای انگیزشی و فرهنگی، سازوکار پاداش‌دهی نیز ارتقا پیدا کرده و ساختاری منعطف‌تر پیدا کرده است:

تبدیل گاز به دارایی با ارزش روز: در نسخه جدید، هر مقدار صرفه‌جویی نسبت به الگو، به عنوان «دارایی انرژی» در بخش دارایی‌های کاربر ذخیره می‌شود. این دارایی با قیمت روز و شناور انرژی سنجیده می‌شود و کاربر می‌تواند انتخاب کند که آن را در لحظه نقد کند یا نزد خود نگه دارد.

سطوح سه‌گانه و ضریب پاداش: کاربران در سه سطح «عادی»، «صرفه‌جو» و «پیشرو» قرار می‌گیرند. هرچه کاربر در انجام مأموریت‌ها و مدیریت مصرف فعال‌تر و متعهدتر باشد، به سطوح بالاتر ارتقا پیدا می‌کند و پاداش دارایی خود را با ضریب بهتری (تا ۱۰ درصد بیشتر از قیمت روز) نقد می‌کند. این سازوکار نشان می‌دهد که تعهد بیشتر به الگوهای درست مصرف، پاداش ملموس‌تری به دنبال دارد.

نگاهی به آینده؛ ورود به مدیریت برق و تنوع دارایی‌ها

مسیر فرهنگ‌سازی مهان تنها به گاز محدود نخواهد ماند. با نزدیک شدن به فصل گرما، قابلیت‌های مدیریت هوشمندانه «مصرف برق» نیز به اپلیکیشن اضافه خواهد شد تا الگوی صرفه‌جویی در تمام روزهای سال و در تمامی حامل‌های انرژی استمرار پیدا کند. علاوه بر این، امکان تبدیل دارایی انرژی به سایر ارزش‌ها (مانند طلا یا گزینه‌های متنوع اقتصادی) نیز در دست بررسی است تا انگیزه خانواده‌ها برای حفظ منابع پایدارتر شود.

نسخه جدید اپلیکیشن مهان اکنون از طریق وب‌سایت رسمی و فروشگاه‌های معتبر نرم‌افزاری در دسترس عموم قرار دارد و همه می‌توانند با نصب آن، سهمی فعال در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی داشته باشند.

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