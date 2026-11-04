به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، جمعه ۶ آذر ۱۴۰۵ (۲۷ نوامبر ۲۰۲۶) تاریخ دقیق بلک فرایدی امسال است. جمعه سیاه یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تخفیفی جهان محسوب می‌شود که در آن فروشگاه‌ها محصولات مختلف را با قیمت‌های ویژه عرضه می‌کنند. این جشنواره در ایران نیز به فرصتی برای خرید کالاهای دیجیتال، لوازم جانبی، گجت‌های هوشمند، لوازم خانگی و سایر وسایل مورد نیاز زندگی با تخفیف‌های قابل‌توجه تبدیل شده است. اگر برایتان سوال است که بلک فرایدی کی هست و تخفیف‌ها از چه ساعتی شروع می‌شوند، بهتر است برای بهترین استفاده از تخفیف‌ها تاریخ و زمان برگزاری این جشنواره را بدانید.

جدول مشخصات و تاریخ بلک فرایدی

برای برنامه‌ریزی خرید در بلک فرایدی ۱۴۰۵، تاریخ برگزاری، ساعت شروع تخفیف‌ها و مدت‌زمان جشنواره را در جدول زیر ببینید.

فاکتور تقویم شمسی تقویم میلادی تاریخ بلک فرایدی جمعه ۶ آذر ۱۴۰۵ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ ساعت شروع تخفیف‌ها ساعت ۰۰:۰۰ بامداد ۰۰:۰۰ AM بازه برگزاری کمپین‌ها معمولاً ۳ تا ۷ روز در آذرماه جمعه تا دوشنبه (سایبر ماندی) دسته‌بندی محصولات لوازم جانبی موبایل، رایانه، خودرو، صوتی و تصویری، خانه و آشپزخانه، زیبایی و سلامت —

تفاوت بلک فرایدی در ایران و سراسر جهان

در کشورهای مختلف، بلک فرایدی معمولاً از روز جمعه آغاز می‌شود و تخفیف‌ها بسته به فروشگاه‌ها تا شنبه یا یکشنبه ادامه پیدا می‌کنند. بعضی فروشگاه‌های اینترنتی نیز کمپین‌های خود را تا دوشنبه بعد از جمعه سیاه، یعنی سایبر ماندی، تمدید می‌کنند. به همین دلیل، بازه اصلی تخفیف‌ها در بسیاری از کشورها حدود ۱ تا ۳ روز است؛ هرچند بعضی برندها و فروشگاه‌ها از چند روز قبل پیشنهادهای ویژه خود را منتشر می‌کنند.

در ایران، فروشگاه‌های اینترنتی معمولاً بازه طولانی‌تری برای این جشنواره در نظر می‌گیرند. بعضی کمپین‌ها از ابتدای آذر یا هفته اول این ماه شروع می‌شوند و تا چند روز پس از جمعه سیاه ادامه دارند. بنابراین، اگر می‌خواهید از تخفیف‌های بلک فرایدی استفاده کنید، بهتر است فقط منتظر روز جمعه ۶ آذر نباشید و از روزهای ابتدایی آذر قیمت محصولات موردنظرتان را بررسی کنید.

بهترین محصولات برای خرید در بلک فرایدی

در زمان بلک فرایدی، بعضی گروه‌های کالایی به دلیل تنوع مدل و کاربرد روزمره، بیشتر مورد توجه خریداران قرار می‌گیرند. اگر می‌خواهید در بلک فرایدی امسال هوشمندانه خرید کنید، پیشنهاد می‌کنیم این چند دسته محصول را حتماً زیر نظر داشته باشید:

لوازم شخصی برقی: ماشین اصلاح، ریش‌تراش، سشوار، اتو مو و مسواک برقی از محصولاتی هستند که می‌توانید برای خرید آن‌ها در جشنواره تخفیف‌ها برنامه‌ریزی کنید.

کوله پشتی: کوله‌های روزمره، دانشجویی، لپ‌تاپی و مسافرتی گزینه‌های مناسبی برای خرید با قیمت کمتر هستند؛ به‌خصوص اگر به دنبال مدلی با فضای کافی و کیفیت ساخت مناسب باشید.

ابزار سلامت و ماساژور: ماساژور تفنگی، ماساژور گردن، ماساژور پا و دستگاه‌های مراقبت شخصی از جمله محصولاتی هستند که در این دسته قرار می‌گیرند.

اسپیکر: اسپیکرهای بلوتوثی قابل‌حمل، مدل‌های رومیزی و اسپیکرهای قدرتمند برای استفاده در خانه یا فضای باز، ارزش مقایسه قیمت در جشنواره را دارند.

لوازم خانه و آشپزخانه: محصولاتی مانند خردکن، مخلوط‌کن، جارو شارژی و سایر لوازم کاربردی خانه می‌توانند انتخاب مناسبی برای خرید در این بازه باشند.

مهم‌ترین نکات و راهنمای خرید در حراج بلک فرایدی

برای اینکه از تخفیف‌های بلک فرایدی استفاده کنید و هزینه اضافی نپردازید، قبل از خرید چند نکته را در نظر بگیرید:

قیمت محصول را از قبل بررسی کنید: چند روز پیش از شروع جشنواره، قیمت کالاهای موردنظرتان را یادداشت کنید تا تخفیف واقعی را از قیمت‌گذاری غیرواقعی تشخیص دهید.

به اصالت کالا توجه کنید: هنگام خرید محصولات دیجیتال و لوازم جانبی، برند، مشخصات فنی، گارانتی و اعتبار فروشگاه را بررسی کنید.

فقط بر اساس درصد تخفیف تصمیم نگیرید: تخفیف ۵۰ درصدی لزوماً به معنای خرید اقتصادی نیست؛ قیمت نهایی را با سایر فروشگاه‌ها مقایسه کنید.

نیازهای خود را اولویت‌بندی کنید: پیش از شروع حراج، فهرستی از کالاهای مورد نیاز تهیه کنید تا تحت تأثیر تخفیف‌های لحظه‌ای سراغ خریدهای غیر ضروری نروید.

شرایط ارسال و مرجوعی را بخوانید: هزینه ارسال، زمان تحویل و امکان بازگرداندن کالا را پیش از ثبت سفارش بررسی کنید.

موجودی محصولات را زودتر بررسی کنید: بعضی کالاهای پرفروش به‌سرعت ناموجود می‌شوند؛ بنابراین بهتر است مدل موردنظر و مشخصات آن را قبل از تاریخ جمعه سیاه انتخاب کنید.

پیشنهاد ویژه بلک فرایدی؛ جشنواره تخفیف‌های بزرگ جانبی

اگر قصد دارید در بلک فرایدی ۱۴۰۵ محصولات موردنیازتان را با نخفیف های شگفت انگیز خریداری کنید، فروشگاه اینترنتی جانبی یکی از گزینه‌هایی است که ارزش بررسی دارد. جانبی به‌عنوان فروشگاه تخصصی لوازم جانبی موبایل و محصولات دیجیتال، مجموعه متنوعی از کالاهای برندهای مختلف را عرضه می‌کند. تنوع محصولات این فروشگاه تنها به شارژر، پاوربانک و هندزفری محدود نمی‌شود؛ بلکه دسته‌بندی‌هایی مانند لوازم جانبی رایانه و تبلت، لوازم جانبی خودرو، تجهیزات صوتی و تصویری، لوازم خانه و آشپزخانه، زیبایی و سلامت، مد و پوشاک و محصولات مرتبط با ورزش، سفر و سرگرمی را نیز در بر می‌گیرد.

در جشنواره بلک فرایدی جانبی، می‌توانید محصولات و پیشنهادهای تخفیفی دسته‌بندی‌های مختلف را بررسی کنید؛ از تجهیزات کاربردی برای کار و مطالعه و لوازم موردنیاز خودرو گرفته تا ابزارهای مراقبت شخصی، کیف و اکسسوری و وسایل مناسب سفر. این تنوع به شما کمک می‌کند تا متناسب با نیاز و بودجه خود، گزینه‌های مختلف را مقایسه کنید. با بررسی مشخصات، کیفیت و اصالت کالا و مقایسه قیمت‌ها، می‌توانید از فرصت خرید در جمعه سیاه برای تهیه محصولات موردنیازتان استفاده بهتری ببرید.

سوالات متداول

۱- بلک فرایدی کی هست و چه تاریخی برگزار می‌شود؟

بلک فرایدی ۱۴۰۵ روز جمعه ۶ آذر، مصادف با ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ است. البته بعضی فروشگاه‌های اینترنتی تخفیف‌های خود را چند روز زودتر آغاز می‌کنند.

۲- آیا تخفیف‌های بلک فرایدی شامل تمامی محصولات می‌شود؟

خیر؛ معمولاً همه محصولات شامل تخفیف نمی‌شوند. بیشترین تخفیف‌ها اغلب روی کالاهای منتخب، محصولات پرفروش، گجت‌های هوشمند و لوازم جانبی اعمال می‌شود.

۳- سایبر ماندی چیست و چه تفاوتی با بلک فرایدی دارد؟

سایبر ماندی دوشنبه بعد از بلک فرایدی است که در سال ۲۰۲۶ مصادف با ۹ آذر خواهد بود. تمرکز اصلی این رویداد بر تخفیف‌های خرید آنلاین و پیشنهادهای ویژه فروشگاه‌های اینترنتی است.

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