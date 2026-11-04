به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع راهپیمایان یوم‌الله ۱۳ آبان در اصفهان، با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی اظهار کرد: عزت، اقتدار و سربلندی امروز ملت ایران حاصل ایستادگی مردمی است که در طول سال‌های گذشته در برابر فشارها و دشمنی‌ها مقاومت کرده‌اند.

وی افزود: من به‌عنوان یک سرباز و از طرف مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به همراهی، وفاداری و ایستادگی ملت بزرگ ایران افتخار می‌کنم؛ مردمی که با مقاومت خود، جایگاه ویژه‌ای در میان ملت‌های جهان به دست آورده‌اند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه ملت ایران امروز به‌عنوان ملتی بزرگ، شجاع، باعزت و باشرف در جهان شناخته می‌شود، ادامه داد: در مقابل، استکبار جهانی و به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری در موضع ضعف و تحقیر قرار گرفته‌اند.

مقاومت، مهم‌ترین درس مکتب شهدا است

معروفی مقاومت و استقامت را یکی از مهم‌ترین آموزه‌های امام راحل و مکتب شهدا دانست و گفت: آنچه از شهیدان، فرماندهان شهید و امام عظیم‌الشأن انقلاب آموخته‌ایم، ضرورت مقاوم‌سازی کشور و ایستادگی در برابر دشمن است.

وی تصریح کرد: ملتی که در برابر دشمن مقاومت کند، با عزت و شرافت مسیر خود را ادامه می‌دهد، اما تسلیم شدن در برابر دشمن، نتیجه‌ای جز سلطه و ذلت نخواهد داشت.

معروفی با تأکید بر اینکه مقاوم‌سازی کشور باید در همه عرصه‌ها دنبال شود، افزود: نخستین موضوع، استمرار مقاومت و استقامت در سایه پیروی از مکتب ولایت است و در کنار آن، آمادگی همه‌جانبه کشور باید به‌عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: آمادگی تنها به حوزه نظامی محدود نمی‌شود و کشور باید در همه عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و دفاعی خود را برای مقابله با تهدیدها و چالش‌ها آماده کند.

اقتدار کشور با خوداتکایی تقویت می‌شود

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عدم وابستگی و تکیه بر توان داخلی را از دیگر ضرورت‌های تقویت اقتدار کشور برشمرد و اظهار کرد: خوداتکایی یکی از دستاوردهای مهم دوران دفاع مقدس است و برای قدرتمند شدن در برابر دشمن باید به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی تکیه کنیم.

وی افزود: فناوری دفاعی کشور باید بومی باشد و روحیه خودباوری، استقلال‌طلبی و اتکا به توان داخلی باید در همه عرصه‌ها گسترش یابد.

معروفی با تأکید بر نقش مراکز آموزشی در تقویت این فرهنگ گفت: آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها در نهادینه کردن روحیه خودباوری و استقلال نقش مهمی بر عهده دارند و این نگاه باید از یک شعار به فرهنگی عملی در جامعه تبدیل شود.

وی با یادآوری تجربه دوران دفاع مقدس بیان کرد: من در جبهه حضور داشتم و شرایط سخت آن روزها را از نزدیک تجربه کردم. در مقاطعی با کمبودهای جدی در تجهیزات و امکانات مواجه بودیم، اما ملت ایران با اتکا به ایمان، اراده و ابتکار خود در برابر دشمن ایستاد.

معروفی ادامه داد: تفاوت شرایط کشور در آغاز جنگ تحمیلی با روزهای پایانی آن، نتیجه همین خودباوری، ابتکار و روحیه مقاومتی بود که در میان مردم و رزمندگان شکل گرفت.

هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی دشمن ضروری است

وی با اشاره به ضرورت شناخت ابعاد جنگ ترکیبی دشمن گفت: امروز باید با تمام توان مراقب دسیسه‌ها و برنامه‌های دشمن در عرصه‌های مختلف باشیم و تبیین این موضوع تنها وظیفه یک دستگاه یا نهاد خاص نیست.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: آگاه‌سازی و روشنگری باید در خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، محیط‌های کاری و همه عرصه‌های اجتماعی دنبال شود، زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند خود را از مسئولیت مقابله با توطئه‌ها و برنامه‌های دشمن جدا بداند.

معروفی در ادامه با اشاره به اهمیت ولایت‌باوری اظهار کرد: ولایت‌باوری مرتبه‌ای فراتر از ولایت‌پذیری است؛ به این معنا که انسان با شناخت، اعتقاد و میل قلبی، مسیر ولیّ خود را دنبال کند.

وی گفت: مردم ایران در روزهایی که از حضور ظاهری امام و ولیّ خود محروم بودند، با شناخت منظومه فکری امام و درک عمیق از مسیر ولایت، انقلاب اسلامی را حفظ و از آرمان‌های آن دفاع کردند.

۱۳ آبان، روزی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی است

معروفی همچنین با اشاره به فرازهای تاریخی یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: سیزدهم آبان در تاریخ انقلاب اسلامی یادآور رویدادهای مهمی است که هر یک نقشی تعیین‌کننده در مسیر مبارزه ملت ایران با استبداد و سلطه خارجی داشته‌اند.

وی افزود: در سیزدهم آبان سال ۱۳۴۳، امام خمینی (ره) در اعتراض به قانون کاپیتولاسیون و سلطه آمریکا بر ملت ایران، نهضت انقلاب اسلامی را وارد مرحله‌ای تازه کرد.

معروفی ادامه داد: در سیزدهم آبان سال ۱۳۵۷ نیز دانش‌آموزان در مسیر مبارزه با رژیم پهلوی به شهادت رسیدند و یک سال بعد، دانشجویان پیرو خط امام با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، ابعاد تازه‌ای از توطئه‌ها و اقدامات این کشور علیه انقلاب نوپای اسلامی را آشکار کردند؛ اقدامی که امام راحل از آن به‌عنوان «انقلاب دوم» یاد کردند.

وی با بیان اینکه دشمنی آمریکا با ملت ایران به این مقاطع تاریخی محدود نمانده است، تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز دشمن در مقاطع مختلف تلاش کرد با استفاده از فشارهای خارجی و همراهی برخی جریان‌های داخلی، اراده ملت ایران و نظام اسلامی را تضعیف کند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: از فتنه سال ۱۳۸۸ که کشور را تا آستانه بحران پیش برد تا ترور و شهادت حاج قاسم سلیمانی و حوادث سال ۱۴۰۱ که در قالب جنگ ترکیبی دنبال شد، دشمن همواره درصدد ایجاد اختلال و آسیب به کشور بوده است.

معروفی افزود: آمریکا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز سردمدار اصلی جنایت‌ها و اقدامات خصمانه علیه ملت ایران بود، اما ملت ایران در همه این مقاطع با ایستادگی و مقاومت، مسیر خود را ادامه داد.

وی تأکید کرد: تجربه تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که حفظ استقلال، اقتدار و عزت کشور در گرو شناخت دشمن، تکیه بر توان داخلی، آمادگی همه‌جانبه و استقامت در مسیر آرمان‌های انقلاب است و ملت ایران بارها نشان داده است که در برابر فشار و تهدید، از مسیر خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.