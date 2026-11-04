به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جام‌جم نوشت: همزمان با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره ایالات متحده آمریکا، بحران فرساینده هزینه‌های زندگی و نارضایتی عمیق عمومی از وضعیت اقتصادی، سرنوشت سیاسی حزب حاکم را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است. تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که محبوبیت دونالد ترامپ به ۳۲‌درصد سقوط کرده و اکثریت شکننده جمهوریخواهان در کنگره در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. گزارش‌های میدانی شبکه خبری سی‌ان‌ان از شهرهای مختلف آمریکا بازتاب‌دهنده خشم فزاینده شهروندانی است که زیر بار فشار تورم مسکن، انرژی و اقلام مصرفی، توان مدیریت زندگی روزمره خود را از دست داده‌اند و به پناهگاه‌های اضطراری همچون خودروهای شخصی پناه برده‌اند.

همزمان، پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران و سیاست‌های تعرفه‌ای سختگیرانه علیه کانادا، فشار مالی بر خانوارهای آمریکایی را دوچندان کرده است. در این میان، حزب دموکرات با بهره‌برداری از نارضایتی عمومی و انگیزه بالاتر رأی‌دهندگان، توانسته در شاخص‌های کلیدی نظرسنجی‌ها از رقیب پیش بیفتد. این انتخابات سرنوشت‌ساز مشخص می‌کند که آیا سیاست‌های دولت کنونی می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته شهروندان را بازگرداند یا بحران اقتصادی زمینه‌ساز تغییر موازنه قدرت به نفع دموکرات‌ها در دو سال پایانی دوره ریاست‌جمهوری خواهد شد و موازنه قوا را به‌سادگی دگرگون خواهد ساخت تا آینده سیاسی کشور بر پایه این خواسته‌ها به شکل نوینی رقم بخورد.

خشم خاموش رأی‌دهندگان آمریکایی

روایت‌های میدانی شهروندان آمریکایی نشان می‌دهد که فشار مداوم هزینه‌های مسکن، خدمات درمانی و نگهداری کودکان، خانواده‌ها را به مرز فروپاشی مالی رسانده است. در شرایطی که یک قبض غیرمنتظره آب یا تعویض لاستیک زندگی روزمره را مختل می‌کند، بسیاری از مردم مناطق مختلف کشور بی‌سروصدا خودروهای شخصی خود را به‌عنوان آخرین پناهگاه و جایگزینی برای خانه انتخاب کرده‌اند. از سوی دیگر، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها موجب شده تا رویای خانه‌دار شدن برای نسل جوان به دست‌نیافتنی‌ترین هدف ممکن تبدیل شود. میانگین سن خریداران نخستین خانه به بالاترین سطح تاریخی یعنی ۴۰ سال رسیده و احساس وقوع رکود اقتصادی بر ذهنیت جوانان سایه افکنده است، به‌طوری که بیش از ۸۰درصد از رأی‌دهندگان زیر ۳۵ سال وضعیت موجود را کاملانامطلوب ارزیابی می‌کنند. در این میان، شهروندان متضرر احساس می‌کنند که سیاست‌گذاران واشنگتن هیچ درکی از واقعیت زندگی آنان ندارند و پیام‌های تبلیغاتی حزبی را توهین به شعور خود می‌دانند. مردمی که پیش از این خود را مقصر ناکامی‌های مالی می‌دانستند، اکنون از بی‌توجهی ساختار حاکم عصبانی هستند و همین خشم خاموش، انگیزه و چگونگی حضور آنان را در پای صندوق‌های رأی تحت تأثیر قرار داده است.

پیشتازی دموکرات‌ها در سایه افول محبوبیت ترامپ

تازه‌ترین نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا نشان می‌دهد میزان رضایت از عملکرد دونالد ترامپ به ۳۲‌درصد سقوط کرده است. در سنجش ترجیح حزبی برای اداره کنگره نیز دموکرات‌ها با کسب ۴۶درصد آرا در برابر ۳۸‌درصد جمهوریخواهان پیشتاز میدان رقابت هستند. همچنین نیمی از رأی‌دهندگان مستقل اعلام کرده‌اند که رأی خود را در مخالفت صریح با عملکرد رئیس‌جمهور به صندوق خواهند انداخت. افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی به مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده تبدیل شده و ۷۸‌درصد شرکت‌کنندگان آن را اصلی‌ترین ملاک تصمیم‌گیری خود عنوان کرده‌اند. در این میان، دموکرات‌ها با ۴۳‌درصد در برابر ۳۲‌درصد جمهوریخواهان، اعتماد بیشتری را برای مدیریت بحران معیشتی جلب کرده‌اند. اشتیاق ۴۹‌درصدی دموکرات‌ها برای حضور در پای صندوق‌های رأی در مقایسه با انگیزه ۳۳‌درصدی حامیان دولت، نشان‌دهنده موازنه جدیدی است. در این انتخابات، تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی سنا به رقابت گذاشته شده‌اند و دموکرات‌ها شانس بالایی برای بازپس‌گیری هر دو مجلس دارند. هم‌اکنون جمهوریخواهان اکثریت شکننده‌ای در مجلس نمایندگان و سنا در اختیار دارند و دموکرات‌ها برای تصاحب سنا فقط به چهار کرسی جدید نیاز خواهند داشت. افت شدید محبوبیت ترامپ و فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ علیه ایران و جنگ تعرفه‌ای با کانادا، شانس پیروزی حزب رقیب را دوچندان کرده است.



هزینه ۲۰۰۰ دلاری جنگ برای خانوار آمریکایی

تجاوز آمریکا و رژیم‌صهیونیستی علیه کشورمان همراه با اختلال شدید در تنگه هرمز، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد و معیشت آمریکا تحمیل کرد که نتایج مخرب آن، انتخابات میان‎دوره‎ای را تحت‎الشعاع قرار داده است. طبق برآورد مارک زندی، اقتصاددان ارشد مودیز، هزینه کل جنگ برای هر خانوار آمریکایی نزدیک به ۲۰۰۰ دلار بوده که شامل حدود ۱۱۰۰ دلار افزایش قیمت انرژی، ۵۴۰ دلار نرخ بهره بالاتر و ۳۶۰ دلار هزینه‌های نظامی است. قیمت بنزین معمولی از ۲/۹۸دلار در هر گالن پیش از جنگ به حدود ۴/۲۷ تا ۴/۳۴ دلار رسیده (افزایش ۴۳ تا ۴۵‌درصدی) و دیزل با رشد ۶۸‌درصدی به حدود ۶/۳۳ تا ۶/۳۵ دلار رسیده است. آمریکایی‌ها از آغاز جنگ بیش از ۱۴۱ میلیارد دلار (و در برخی برآوردها تا ۱۶۰ میلیارد دلار) هزینه اضافی برای بنزین و دیزل پرداخته‌اند.

این فشارها عمدتا بر خانوارهای کم‌درآمد و مصرف‌کنندگان عادی وارد شده و رشد اقتصادی آمریکا را کند کرده، هرچند شرکت‎های آمریکا به‌عنوان صادرکننده خالص انرژی بخشی از سود را از قیمت‌های بالاتر کسب کرده است. با این حال، هزینه‌های روزمره زندگی، ازجمله سوخت و حمل‌ونقل کالا، همچنان بالا مانده و باعث نارضایتی سیاسی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای شده است. همچنین هزینه‌های نظامی مستقیم نیز چشمگیر بوده است. وزارت جنگ آمریکا باتوجه به‎ضرباتی که از رزمندگان جمهوری اسلامی ایران تجربه کرده از کنگره بودجه اضافی درخواست کرده‌؛ برآوردهای مستقل تا حدود ۴۷٫۱ میلیارد دلار و برخی تا بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار (شامل زیان‌های اقتصادی مرتبط) را ذکر کرده‌اند. تورم سالانه آمریکا در سپتامبر به ۷/۳درصد رسید و قیمت‌های مواد غذایی و حمل‌ونقل نیز تحت تأثیر افزایش هزینه‌های سوخت بالا رفته‌اند. اختلال در تنگه هرمز (که پیش از جنگ حدود ۲۰٫۹ میلیون بشکه نفت در روز از آن عبور می‌کرد) باعث افزایش شدید هزینه‌های بیمه و کشتیرانی شده و قیمت نفت برنت را در مقاطعی به بالای ۱۰۰ تا ۱۳۸ دلار رسانده است.