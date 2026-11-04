به گزارش خبرنگار مهر، محمد منان رئیسی ظهر چهارشنبه در مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ ترکیبی دشمن علیه ایران، اظهار کرد: مشکل دشمن با نظام اسلامی نیست بلکه با کشور یکپارچه‌ای به نام ایران است و رسما اعلام کرده‌اند به دنبال تجزیه ایران هستند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از برخی اظهار نظرها درباره مذاکره با آمریکا بیان کرد:برخی مسئولین ما دچار خطای محاسباتی هستند و می‌گویند با مذاکره مسائل را حل کنیم اما دشمن به دنبال نابودی تمدن ایرانی است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: نتانیاهو رسما اعلام کرده انتهای این جنگ یا ما می‌مانیم یا ایران بنابراین دشمن به کمتر از تجزیه این کشور راضی نمی‌شود چراکه مشکل آن‌ها با من و شمای انقلابی نیست آن‌ها با ایران یکپارچه مشکل دارند و نقشه تجزیه را سال‌ها است آماده کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه محور استکبار ستیزی ولایت است، ادامه داد: امروز روز ملی استکبار ستیزی است و محور نصرت و پیروزی بر استکبار تبعیت از ولایت است.

منان رئیسی با اشاره به حضور مردمی در تجمعات شبانه افزود: این بار کربلا تکرار نمی‌شود، این بار احد تکرار نمی‌شود و به فضل الهی بدر و احزاب تکرار خواهد شد.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی سوم و مقایسه توان نظامی ایران و آمریکا تصریح کرد: بودجه نظامی آمریکا در سال جاری بیش از هزار میلیارد دلار و بودجه نظامی ما زیر ۱۰ میلیارد دلار بوده است یعنی حدود ۱۵۰ برابر بودجه نظامی دشمن بیشتر است اما دشمن با تمام توان خود در ۲۵۰ روز گذشته نتوانسته به اهدافش برسد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش ناموفق آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز و کاهش قیمت نفت گفت: دشمنان ما تاریخ اسلام را نفهمیده‌اند و گمان کردند همیشه کربلا تکرار می‌شود اما وعده خداوند محقق خواهد شد چرا که ما به محاسبات غیرمادی اعتقاد داریم.

وی در ادامه به وجه تسمیه ۱۳ آبان اشاره کرد و گفت: سیزدهم آبان ماه یادآور شهادت دانش‌آموزان در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۵۸ است که با حمایت امام راحل همراه شد.

منان رئیسی با تاکید بر وعده الهی نصرت افزود: هر جا مردم پشت سر ولی خود ایستادند، نصرت نازل شده است و ما در محضر یکی از بزرگان شنیدیم که فرمودند این بار کربلا تکرار نمی‌شود چون رابطه امام و امت را ببینید و تجمعات شبانه در هزاران میدان را نظاره کنید.

وی با تاکید بر حفظ بصیرت در روزهای حساس خطاب به جوانان گفت: ما باید حواس‌مان به خودمان باشد مبادا در این پیچ تاریخی از قطار انقلاب اسلامی پیاده شوید. معیار ما فقط و فقط ولایت است و پشت سر ایشان خواهیم ماند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وعده امام راحل و بزرگان درباره مقدمه‌ بودن انقلاب برای ظهور حضرت ولی عصر (عج) خاطرنشان کرد: این انقلاب اسلامی با وجود همه توطئه‌ها سرپا و استوار خواهد ماند تا پرچم مقدس تحویل پرچمدار اصلی انقلاب شود و شاهد شکست قطعی و مفتضحانه استکبار جهانی باشیم.