به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی، ظهر چهارشنبه، در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در جوار آستان مقدس امامزاده جعفر بن موسی‌الکاظم(ع) پیشوا، تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ را یکی از نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: این رویداد مسیر سلطه و مداخله آمریکا در سرنوشت ملت ایران را مسدود کرد.

وی با اشاره به سه واقعه تاریخی ۱۳ آبان اظهار کرد: تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در جریان اعتراضات سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸، سه رویدادی هستند که این روز را در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار کرده‌اند.

مسئول عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پایان یافتن مسیر سلطه آمریکا بر سرنوشت ملت ایران را از مهم‌ترین پیامدهای تسخیر لانه جاسوسی برشمرد و افزود: تلاش‌های بعدی واشنگتن برای بازگشت به نفوذ و مداخله گذشته نیز با ایستادگی مردم ایران مواجه شد.

محمدحسنی شکسته شدن هیمنه آمریکا در افکار عمومی جهان را از دیگر نتایج این رویداد عنوان کرد و گفت: تسخیر لانه جاسوسی نشان داد قدرت آمریکا آن‌گونه که تبلیغ می‌شود، شکست‌ناپذیر نیست و این اتفاق برای ملت‌های دیگر نیز الهام‌بخش شد.

وی در ادامه با اشاره به ریشه‌های تاریخی مخالفت ملت ایران با سیاست‌های آمریکا، کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ علیه دولت دکتر محمد مصدق را از جمله عوامل شکل‌گیری این نگاه دانست و اظهار کرد: مخالفت ملت ایران با آمریکا به تحولات پس از انقلاب محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در دخالت‌ها و کارشکنی‌های این کشور پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دارد.

مسئول عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین حمایت آمریکا از رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی، مداخلات مستقیم این کشور و حوادث اخیر را از دیگر موارد مورد اشاره در سخنان خود دانست و با یادآوری شهادت فرماندهان، مردم و دانش‌آموزان میناب، بر ضرورت پاسداشت یاد شهدا تأکید کرد.

محمدحسنی با تأکید بر تداوم رویکرد مقاومت در برابر سیاست‌های آمریکا گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان و ایستادگی در برابر فشارها و تهدیدها عقب‌نشینی نخواهد کرد و این مسیر را ادامه می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به تحولات سیاسی اخیر در آمریکا و شکست حزب جمهوری‌خواه در برابر دموکرات‌ها، این تحول را در چارچوب آنچه نتیجه مقاومت ملت ایران و حضور مردم در صحنه‌های مختلف دانست، ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد روند تحولات به تضعیف سلطه‌گری آمریکا منجر شود.

مسئول عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، شهدای انقلاب اسلامی و به‌ویژه شهدای شهرستان پیشوا، از حضور مردم، دانش‌آموزان، فرهنگیان و مسئولان لشکری و کشوری در راهپیمایی ۱۳ آبان قدردانی کرد.

محمدحسنی با اشاره به نقش تاریخی مردم پیشوا در مبارزات انقلاب اسلامی افزود: مردم این شهرستان با قیام تاریخی خود از پیشگامان انقلاب بودند و پیام انقلاب را به دیگر نقاط کشور رساندند.

وی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای مدرسه میناب و شهید حسین فهمیده، از تلاش معلمان در انتقال مفاهیم و آرمان‌های انقلاب به نسل جدید قدردانی کرد و گفت: معلمان با تربیت آگاهانه و بصیرت‌افزایی، دانش‌آموزان را برای ادامه مسیر انقلاب و شهدا آماده می‌کنند.

مسئول عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری، بر تداوم مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداشت یاد شهدا تأکید کرد.