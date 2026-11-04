خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها؛ ۱۳ آبان در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی شناخته می‌شود؛ روزی که با سه رویداد تاریخی تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ پیوند خورده است.



این مناسبت هر سال با برگزاری راهپیمایی در شهرهای مختلف کشور گرامی داشته می‌شود و دانش‌آموزان به‌عنوان یکی از گروه‌های اصلی شرکت‌کننده، حضوری پررنگ در این مراسم دارند. حضور نسل نوجوان در این برنامه، علاوه بر جنبه نمادین، فرصتی برای بازخوانی تاریخ معاصر و آشنایی بیشتر آنان با رویدادهای اثرگذار کشور به شمار می‌رود.



در ساعات برگزاری مراسم، گروه‌های مختلف دانش‌آموزی با همراهی معلمان، مدیران و خانواده‌های خود در مسیرهای تعیین‌شده حضور پیدا کردند. پرچم‌های سه‌رنگ ایران، پلاکاردها و شعارهای مناسبتی، فضای راهپیمایی را شکل داده بود و دانش‌آموزان با شور و هیجان در کنار یکدیگر حرکت می‌کردند.



با وجود تفاوت نگاه‌ها و برداشت‌های دانش‌آموزان از اهمیت این روز، آنچه در میان صحبت‌های آنان به چشم می‌خورد، توجه به مفاهیمی مانند استقلال کشور، پیشرفت علمی، امنیت، آینده شغلی و نقش جوانان در ساختن جامعه بود؛ موضوعاتی که نشان می‌دهد نسل جدید علاوه بر روایت تاریخی مناسبت‌ها، دغدغه‌های روزمره خود را نیز با آن پیوند می‌دهد.



در حاشیه این مراسم، گفتگو با تعدادی از دانش‌آموزان حاضر در راهپیمایی، تصویری نزدیک‌تر از نگاه نوجوانان به ۱۳ آبان ارائه می‌دهد؛ نوجوانانی که هر یک از زاویه‌ای متفاوت به این مناسبت نگاه می‌کنند و درباره معنای حضور خود در چنین برنامه‌هایی سخن می‌گویند.

استقلال کشور باید برای نسل جدید معنا داشته باشد



فاطمه بیاتی یکی از دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت آشنایی نسل نوجوان با تاریخ کشور، اظهار کرد: به اعتقاد من، ۱۳ آبان فقط یک مناسبت در تقویم نیست، بلکه فرصتی است تا دانش‌آموزان درباره اتفاقاتی که در گذشته رخ داده و تأثیر آن بر شرایط امروز کشور بیشتر بدانند. حضور در این مراسم باعث می‌شود این روز را فراتر از مطالب کتاب‌های درسی درک کنیم.

وی با بیان اینکه استقلال و پیشرفت کشور از موضوعات مهم برای نسل جوان است، افزود: امروز دانش‌آموزان علاوه بر مسائل تاریخی، درباره آینده خود، تحصیل، اشتغال و پیشرفت علمی کشور دغدغه دارند. به همین دلیل معتقدم شناخت گذشته باید به ما کمک کند برای آینده تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیریم.

این دانش‌آموز ادامه داد: شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان برای من فرصتی است تا در کنار هم‌سن‌وسالانم حضور داشته باشم و دیدگاه‌های خود را درباره مسائل کشور بیان کنم. امیدوارم مسئولان نیز به خواسته‌ها و دغدغه‌های دانش‌آموزان توجه بیشتری داشته باشند و زمینه مشارکت مؤثرتر نوجوانان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی را فراهم کنند.

آشنایی با تاریخ، فراتر از مطالب کتاب‌های درسی

مهدی کریمی دانش‌آموز دیگری که در این مراسم حضور داشت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت آگاهی نوجوانان از وقایع تاریخی اظهار کرد: بسیاری از ما نام ۱۳ آبان و مناسبت‌های مرتبط با آن را از دوران ابتدایی در مدرسه شنیده‌ایم، اما حضور در چنین برنامه‌هایی می‌تواند باعث شود درباره ریشه‌های تاریخی این روز بیشتر فکر کنیم و اطلاعات دقیق‌تری به دست بیاوریم.



وی افزود: به نظرم مهم است که دانش‌آموزان بدانند در سال‌های گذشته چه اتفاقاتی برای کشور رخ داده و نسل‌های قبل با چه شرایطی روبه‌رو بوده‌اند. البته آشنایی با تاریخ نباید فقط به حفظ کردن تاریخ‌ها و نام رویدادها محدود شود، بلکه باید بتوانیم درباره پیامدها و درس‌های آن اتفاقات نیز گفت‌وگو کنیم.



این دانش‌آموز با تأکید بر نقش مدرسه در افزایش آگاهی اجتماعی نوجوانان گفت: معلمان می‌توانند با برگزاری برنامه‌های فرهنگی، نشست‌های دانش‌آموزی و گفت‌وگوهای تاریخی، زمینه شناخت بهتر این مناسبت‌ها را فراهم کنند، به اعتقاد من، نوجوانان زمانی ارتباط بیشتری با چنین مناسبت‌هایی برقرار می‌کنند که بتوانند پرسش‌های خود را مطرح کنند و پاسخ‌های مستند و قابل فهم دریافت کنند.

آینده کشور به تلاش و آگاهی جوانان وابسته است

علی محمدی یکی دیگر از دانش‌آموزان حاضر در راهپیمایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت نقش نسل جوان در آینده کشور اظهار کرد: ما دانش‌آموزان بخش مهمی از آینده جامعه هستیم و باید از همین دوران نوجوانی نسبت به مسائل کشورمان آگاهی داشته باشیم. حضور در برنامه‌هایی مانند راهپیمایی ۱۳ آبان می‌تواند فرصتی برای توجه بیشتر به مسئولیت‌های اجتماعی باشد.



وی ادامه داد: به نظر من، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید در میان دانش‌آموزان مورد توجه قرار بگیرد، تلاش برای پیشرفت علمی و کسب مهارت است. اگر قرار است کشور در زمینه‌های مختلف پیشرفت کند، باید به آموزش، پژوهش و استعدادهای نوجوانان توجه شود و امکانات لازم برای شکوفایی توانایی‌های آنان فراهم باشد.



این دانش‌آموز گفت: انتظار ما از مسئولان این است که علاوه بر برگزاری برنامه‌های مناسبتی، برای شنیدن نظرات دانش‌آموزان نیز فرصت ایجاد کنند. نوجوانان درباره مدرسه، آموزش، امکانات ورزشی، مسائل فرهنگی و آینده شغلی خود حرف‌های زیادی دارند و شنیدن این دیدگاه‌ها می‌تواند به شناخت بهتر نیازهای نسل جدید کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی ۱۳ آبان را می‌توان از دو منظر تاریخی و اجتماعی مورد توجه قرار داد؛ از یک سو، این روز یادآور رویدادهایی همچون تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، کشته‌شدن دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ است و از سوی دیگر، فرصتی برای بازخوانی این وقایع و بررسی برداشت نسل جدید از تاریخ معاصر کشور به شمار می‌رود.



آنچه در کنار برگزاری چنین مراسمی اهمیت دارد، توجه به مطالبات و دیدگاه‌های دانش‌آموزان است. نسل نوجوان امروز با پرسش‌ها و دغدغه‌های متنوعی در زمینه آموزش، اشتغال، پیشرفت علمی، مسائل اجتماعی و آینده کشور روبه‌روست. بنابراین، برنامه‌های مناسبتی زمانی می‌توانند نقش آموزشی و فرهنگی مؤثرتری داشته باشند که در کنار انتقال مفاهیم تاریخی، بستری برای گفتگو، پرسشگری و مشارکت دانش‌آموزان فراهم کنند.



در نهایت، ۱۳ آبان تنها فرصتی برای یادآوری رویدادهای گذشته نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ای برای گفتگو درباره مسئولیت نسل جدید در ساختن آینده باشد؛ نسلی که برای ایفای نقش مؤثر در جامعه، بیش از هر چیز به آموزش باکیفیت، آگاهی تاریخی، فرصت برابر و امکان بیان دیدگاه‌های خود نیاز دارد. توجه به صدای دانش‌آموزان و شنیدن دغدغه‌های آنان می‌تواند حلقه ارتباط میان مناسبت‌های تاریخی و نیازهای واقعی نسل امروز را تقویت کند.