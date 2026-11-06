به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر سلطان‌زاده، اعتماد بیماران را امانتی ارزشمند دانست که حفظ آن مستلزم پایبندی به اصول اخلاق پزشکی است.

وی با اشاره به ضرورت آموزش مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای به دانشجویان پزشکی گفت: طبابت صرفاً به معاینه و درمان محدود نمی‌شود، بلکه پزشک در قبال سلامت و زندگی بیماران مسئولیت دارد.

استاد پیشکسوت گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران هشدار داد: هرگونه کم‌رنگ شدن احساس مسئولیت پزشکان در قبال بیماران، می‌تواند به خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی و اعتبار حرفه پزشکی در جامعه منجر شود.

سلطان‌زاده، استادانی همچون دکتر بهادری، دکتر قریب، دکتر عقیقی و دکتر هدایت را از الگوهای برجسته تعهد حرفه‌ای معرفی کرد که این ارزش را به‌درستی در عمل به دانشجویان خود آموزش داده و به نسل‌های بعدی منتقل کرده‌اند.