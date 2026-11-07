به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی؛وزیر آموزش و پرورش، پیش از ظهر امروز، جمعه ۱۵ آبان ماه در پنجمین نشست هیئت امنای مؤسسه آموزشی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با حضور وزرای آموزش و پرورش کشورهای عضو با سخنرانی به زبان انگلیسی، با اشاره به پیشینه تاریخی، تمدنی و فرهنگی مشترک ملت‌های منطقه، اظهار کرد: منطقه اکو تنها یک جغرافیای مشترک نیست، بلکه سرزمینی با تاریخ، تمدن، فرهنگ، دانش و آرمان‌های مشترک است و امروز مسئولیت ما تبدیل این میراث ارزشمند به سرمایه‌ای برای ساختن آینده‌ای مبتنی بر دانش، آموزش و همبستگی میان ملت‌ها است.

وی با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی و تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: در جریان این جنگ، بیش از چهار هزار غیرنظامی، از جمله ۳۳۱ دانش‌آموز و ۷۲ نفر از فرهنگیان کشور به شهادت رسیدند و حدود یک‌هزار و ۵۰۰ فضای آموزشی دچار خسارت شد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به حمله به مدرسه ابتدایی میناب، افزود: در دو حمله از پیش طراحی‌شده به این مدرسه، ۱۶۸ کودک دختر و پسر زیر ۱۲ سال و معلمان آنان جان خود را از دست دادند؛ حادثه‌ای تلخ که وجدان آزادگان جهان را متأثر ساخت.

کاظمی با تأکید بر این‌که پشت هر یک از این آمارها، زندگی یک کودک، معلم و خانواده قرار دارد، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین درس‌های این تجربه آن است که اگر جنگ می‌تواند زیرساخت‌ها را تخریب کند، آموزش می‌تواند آینده را دوباره بسازد.

وی با بیان این‌که جمهوری اسلامی ایران حتی در شرایط دشوار جنگی مسیر آموزش و پیشرفت علمی را متوقف نکرد، افتخارآفرینی دانش‌آموزان ایرانی در المپیادهای علمی بین‌المللی را نشانه ظرفیت بالای سرمایه انسانی کشور دانست و اظهار کرد: این موفقیت‌ها صرفاً کسب مدال نیست، بلکه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری بر آموزش می‌تواند به تقویت اعتمادبه‌نفس ملی و ارتقای توان علمی کشور منجر شود.

وی در ادامه آموزش را فراتر از یک ابزار توسعه دانست و تأکید کرد: آموزش، سرمایه‌گذاری برای صلح، تاب‌آوری و آینده مشترک ملت‌ها است.

کاظمی در ادامه با اشاره به تحولات شتابان فناوری، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و تغییرات بازار کار، بر ضرورت تحول در رویکردهای آموزشی تأکید کرد و گفت: آموزش امروز صرفاً انتقال دانش نیست، بلکه باید انسان‌هایی توانمند، خلاق، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از قدرت تفکر و حل مسئله تربیت کند.

وی با اشاره به ظرفیت مؤسسه آموزشی اکو برای تبدیل‌شدن به بستری فعال در همکاری‌های منطقه‌ای، سه پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران را برای توسعه تعاملات آموزشی کشورهای عضو مطرح کرد.

وزیر آموزش و پرورش، ایجاد شبکه همکاری آموزشی اکو با مشارکت دانشگاه‌ها، مؤسسات تربیت معلم و مراکز پژوهشی کشورهای عضو را نخستین پیشنهاد ایران عنوان کرد و گفت: این شبکه می‌تواند زمینه تبادل تجربیات، اجرای پژوهش‌های مشترک و توسعه همکاری‌های علمی و آموزشی را با استفاده از ظرفیت‌های موجود و حداقل هزینه فراهم کند.

کاظمی، توسعه همکاری در حوزه فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در آموزش را دومین اولویت دانست و افزود: کشورهای منطقه باید به‌گونه‌ای همکاری کنند که صرفاً مصرف‌کننده فناوری نباشند، بلکه به شرکای یکدیگر در تولید دانش و راهکارهای نوین آموزشی تبدیل شوند.

وی تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی جوانان و همچنین تضمین حق آموزش کودکان و نوجوانان در شرایط بحران را سومین محور پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و تأکید کرد: هیچ کودکی نباید قربانی جنگ و بحران شود.

وزیر آموزش و پرورش همچنین تبادل دانش‌آموزان، معلمان، متخصصان و تجربیات آموزشی میان کشورهای عضو را از ظرفیت‌های مهم همکاری منطقه‌ای دانست و خاطرنشان کرد: این تعاملات تنها یک همکاری علمی نیست، بلکه نوعی دیپلماسی آموزشی است که می‌تواند شناخت متقابل، وحدت، همبستگی و مودت میان ملت‌های منطقه را تقویت کند.

کاظمی با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای به‌اشتراک‌گذاری تجربیات و ظرفیت‌های آموزشی خود با کشورهای عضو اکو، بر ضرورت تبدیل تصمیم‌ها و تفاهم‌نامه‌های مشترک به همکاری‌های عملیاتی تأکید کرد و گفت: مؤسسه آموزشی اکو زمانی می‌تواند به یک جامعه واقعی از همکاری آموزشی تبدیل شود که تصمیم‌های آن به شبکه‌های واقعی همکاری میان معلمان، مدارس، مراکز تربیت معلم و نهادهای آموزشی کشورهای عضو منجر شود.

وی با تأکید بر نقش دانش و آموزش در شکل‌دهی به آینده منطقه، اظهار کرد: آینده منطقه اکو را نه جنگ‌ها و منازعات، بلکه دانش، آموزش، خلاقیت، همکاری و اراده ملت‌های آن رقم خواهد زد.

وزیر آموزش و پرورش با دعوت از کشورهای عضو برای تقویت همکاری‌های آموزشی و تبدیل مؤسسه آموزشی اکو به نماد اراده جمعی منطقه برای پیشرفت، صلح و توسعه، خاطرنشان کرد: صلح پایدار پیش از آنکه در مرزهای جغرافیایی شکل بگیرد، باید در ذهن و اندیشه نسل‌های آینده بنیان نهاده شود و آموزش مهم‌ترین مسیر دستیابی به این هدف است.