به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مرشدی بیان کرد: با تلاش شبانه‌روزی کارکنان در بخش‌های عملیاتی و پشتیبانی، کنترل دقیق فرایندهای بهره‌برداری و کاهش چشمگیر توقف‌ها نسبت به مدت مشابه پارسال، توانسته‌ایم در همه محصولات فراتر از تعهدهای خود عمل کنیم.

وی افزود: تولید گاز مایع خام ۱۱ درصد، میعانات گازی ۵ درصد و گوگرد تولیدی نیز ۵ درصد نسبت به تعهدهای تعیین‌شده افزایش ظرفیت داشته است.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام با تأکید بر آمادگی کامل این مجموعه صنعتی برای استقبال از زمستان تصریح کرد: با اقدام‌های پیشگیرانه و تلاش همکاران در بخش‌های عملیاتی، با تمام توان به استقبال ماه‌های سرد سال می‌رویم تا با تأمین پایدار سوخت، هیچ خانه‌ای در این روزها بدون گاز نماند.

بر اساس اعلام وزارت نفت، مرشدی ادامه داد: آمادگی کامل برای تأمین پایدار گاز در ماه‌های سرد سال وجود دارد.

وی یادآور شد: در پالایشگاه گاز ایلام افزون‌بر تلاش مستمر برای پایداری جریان گاز و خدمت‌رسانی به مردم استان در حوزه انرژی، حضور در میان مردم و پاسخ‌گویی بی‌واسطه به مطالبات آنان در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام با بیان اینکه در این شرکت پنج محصول اصلی تولید می‌شود، تصریح کرد: سه محصول این شرکت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی را تأمین می‌کنند، یک محصول به‌صورت گاز طبیعی (متان) به شبکه سراسری اختصاص دارد و محصول پنجم، گوگرد، از طریق بورس کالا در اختیار مصارف داخلی و کارخانه‌های اسیدسازی کشور قرار می‌گیرد.