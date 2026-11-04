به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفری، شهردار اردبیل ظهر چهارشنبه، در حاشیه رونمایی از المان شهدای میناب در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: امروز شاهد رونمایی از المان ۱۶۸ شهید گلگون‌کفن شهدای میناب بودیم. مدرسه طیبه نیز امروز به مناسبت سالروز ۱۳ آبان میزبان این مراسم بود؛ به یاد کسانی که استکبار جهانی دست‌های خون‌آلودش را به آن آلوده کرده است.

شهردار گفت: این المان امروز در این مکان راه‌اندازی و رونمایی شد تا در ذهن مردم باقی بماند که آمریکا همیشه شیطان بزرگ است.

وی افزود: هیچ‌وقت، نه‌تنها ایران بلکه استکبارش از کل جهان جمع نخواهد شد. ما قطعاً انتقام خون شهدا و انتقام رهبر شهید عزیزمان را خواهیم گرفت.