گفتگوی فلسفی ایرانی- فرانسوی پیرامون هانری کربن

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «میان جان و جهان: گفتوگوی فلسفی ایرانی- فرانسوی پیرامون هانری کربن و میراث او» به همت مرکز ایران و فرانسه با همکاری بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا و مجمع فلاسفه ایران برگزار میشود.
این نشست با هدف بازخوانی جایگاه هانری کربن در پیوند میان تفکر ایرانی و فلسفهی اروپایی و به بهانه انتشار جلد نخست از مجموعهی چهار جلدی «کربنشناسی در ایران» نوشتهی انشاءالله رحمتی برگزار میشود.
در بخش نخست این نشست که دبیری آن را سید وحید یعقوبی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر فرهنگ و ادبیات فرانسه به عهده دارد، انشاالله رحمتی، استاد دانشگاه، پژوهشگر و مترجم برجستهی فلسفه و عرفان اسلامی و رئیس بنیاد بوعلیسینا، درباره موضوع پدیدار جان و جهان؛ گفتاری در کربنشناسی سخنرانی میکند و به بررسی جایگاه اندیشهی کربن در سنت فلسفهی ایرانیاسلامی میپردازد سپس پروفسور ماتیو تریه (Mathieu Terrier)، استاد دانشگاه در فرانسه، پژوهشگر فلسفهی اسلامی و الهیات تطبیقی، مدیر مطالعات در دانشسرای عالی مطالعات کاربردی (EPHE) و معاون مؤسسهی مطالعات اسلام و جوامع جهان اسلام (IISMM)، درباره موضوع «هانری کربن و بازکشف معنویت اسلامی: فلسفه، تشیع و تصوف» سخنرانی میکند.
نشست «میان جان و جهان: گفتوگوی فلسفی ایرانی- فرانسوی پیرامون هانری کربن و میراث او» تلاشی است برای احیای گفتوگویی میان سنتهای فکری ایران و فرانسه، جایی که هانری کربن، همچون پلی میان دو جهان، اندیشه را از فلسفه به ساحت جان پیوند میزند.
این نشست به صورت آنلاین و به زبان فرانسه روز سه شنبه ۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۳ آبان ۱۴۰۴) از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ به وقت پاریس و ۳۰/۲۰ الی ۲۲ به وقت تهران برگزار میشود.
مجموعه چهارجلدی «کربنشناسی» نوشته انشاءالله رحمتی با هدف معرفی و تفسیر اندیشههای هانری کربن، فیلسوف و ایرانشناس فرانسوی، نگاشته شده است. نویسنده که سالها به ترجمه و تدریس آثار کربن پرداخته، در این مجموعه کوشیده است تا شیوهی پدیدارشناسانه و هرمنوتیکی او را در فهم فلسفه، عرفان و معنویت اسلام ایرانی بازنمایی کند. چهار جلد این اثر با عناوین پدیدار جان و جهان، پدیدار کتاب قدسی، پدیدار عشق و زیبایی، و پدیدار هستی معطوف به آنسوی مرگ تدوین شدهاند. جلد نخست، پدیدار جان و جهان، به مباحثی چون احیای حکمت، طبقات اهل معنا، پدیدارشناسی آسمان و جسم جهان، نیایش خلاق و خودشناسی میپردازد.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و حضور در برنامه میتوانند به وب سایت رسمی مرکز ایران و فرانسه به آدرس www.france-iran.org مراجعه کنند.
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