به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی مجازی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.



جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی ساعت ۸:۳۰ صبح روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ ماه برگزار خواهد شد.



نمایندگان مجلس در هفته آینده برای پیگیری و رسیدگی به مسائل و مطالبات مردم، در حوزه‌های انتخابیه خود حضور خواهند داشت.