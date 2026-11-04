به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی مجازی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبانماه) مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.
جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی ساعت ۸:۳۰ صبح روز یکشنبه ۲۴ آبان ماه برگزار خواهد شد.
نمایندگان مجلس در هفته آینده برای پیگیری و رسیدگی به مسائل و مطالبات مردم، در حوزههای انتخابیه خود حضور خواهند داشت.
نمایندگان مجلس در هفته آینده برای پیگیری و رسیدگی به مسائل و مطالبات مردم، در حوزههای انتخابیه خود حضور خواهند داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی مجازی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبانماه) مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.
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