به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان نخستین روز از مرحله سوم و پایانی لیگ دوومیدانی باشگاه‌های کشور سارینا ساعدی با پرشی به طول ۱۳.۷۰ متر رکورد ملی پرش سه‌گام بانوان ایران را ۲۴ سانتی‌متر ارتقا و عنوان رکورددار این ماده را به خود اختصاص داد.



رقابت جذاب سارینا ساعدی و مریم کاظمی که هر دو با رکورد ۱۳.۴۶ متر رکوردداران مشترک این ماده بودند از همان پرش نخست با رکوردشکنی آغاز شد.



ابتدا ساعدی با ثبت رکورد ۱۳.۴۸ متر، دو سانتی‌متر به رکورد ملی افزود، اما این پایان ماجرا نبود. مریم کاظمی در ادامه با پرشی به طول ۱۳.۵۹ متر رکورد ملی را ۱۱ سانتی‌متر دیگر ارتقا داد و در صدر قرار گرفت.



رقابت نزدیک این دو ورزشکار در پرش‌های بعدی نیز ادامه پیدا کرد. ساعدی که در تلاش چهارم خود به رکورد ۱۳.۵۵ متر رسیده بود سرانجام در ششمین و آخرین پرش با ثبت رکورد خیره‌کننده ۱۳.۷۰ متر بار دیگر رکورد ملی را شکست و بهترین پرش تاریخ پرش سه‌گام بانوان ایران را به نام خود ثبت کرد.



هیجان این رقابت تا آخرین لحظات ادامه داشت جایی که مریم کاظمی نیز در پرش پایانی خود به رکورد فوق‌العاده ۱۳.۶۹ متر رسید و تنها با یک سانتی‌متر اختلاف نسبت به ساعدی در جایگاه دوم ایستاد.



به این ترتیب رقابت پرش سه‌گام مرحله پایانی لیگ دوومیدانی بانوان در حالی با قهرمانی سارینا ساعدی از تیم استقلال به پایان رسید که رکورد ملی این ماده در جریان یک مسابقه سه بار جابه‌جا شد و هر دو ورزشکار عملکردی فراتر از رکورد ملی پیشین به ثبت رساندند.