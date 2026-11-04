به گزارش خبرنگار مهر، مهران محمودی، سرپرست هیئت ورزش‌های همگانی بهشهر ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: بهشهر میزبان لیگ برتر مینی فوتبال بانوان کشور است و با همکاری شهرداری بهشهر یک تیم در این دوره داریم و تلاش می‌کنیم میزبانی شایسته و در شأن تیم‌های حاضر باشیم و این میزبانی برای ما افتخاری بزرگ است.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش ورزش بانوان تصریح کرد: ورزش بانوان ما در فوتبال و فوتسال فعال نبود و تلاش داریم بانوان را به این عرصه وارد کنیم. در این مسیر کلاس‌های مختلف مربیگری برای بانوان برگزار شد و از پتانسیل شهر بهره گرفتیم.

سرپرست هیئت همگانی بهشهر ادامه داد: سال‌هاست در بخش آقایان فعال هستیم، اما ورزش بانوان چنان‌که باید مورد توجه نبوده است؛ باید به بانوان فضا داده شود تا استعداد و توانمندی آن‌ها شکوفا شود و تلاش داریم با ایجاد باشگاه، رده پایه را جدی بگیریم و بر بازیکنان بومی تکیه کنیم.