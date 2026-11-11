محمدعلی دورهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در راستای صیانت از سلامت شهروندان و جلوگیری از عرضه مواد غذایی غیربهداشتی، ۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ‌گذشته و فاقد اعتبار مصرف، توسط کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان زابل شناسایی و معدوم شد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان زابل، با اعلام این خبر اظهار داشت: این اقلام در جریان بازدیدهای نظارتی و دوره‌ای کارشناسان بهداشت محیط از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی شناسایی و پس از طی مراحل قانونی و با هماهنگی مراجع ذی‌ربط، از چرخه مصرف خارج و معدوم شدند.

وی با تأکید بر اینکه سلامت و امنیت غذایی مردم از اولویت‌های اصلی نظام سلامت است، افزود: نظارت بر مراکز عرضه مواد غذایی به‌صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تخلف بهداشتی و تهدیدکننده سلامت عمومی، مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

دورهی همچنین از شهروندان خواست هنگام خرید، به تاریخ تولید و انقضای محصولات غذایی توجه ویژه داشته باشند و در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات مردمی وزارت بهداشت، شماره ۱۹۰ گزارش کنند.