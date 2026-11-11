به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال لخ پوزنان لهستان پس از پشت سر گذاشتن یک دوره فشرده مسابقات، وارد تعطیلات بازی‌های ملی شده است. بازیکنان این تیم طی کمتر از یک ماه ۹ مسابقه انجام دادند و به همین دلیل کادر فنی تصمیم گرفته است به بخشی از نفرات تیم یک هفته استراحت بدهد.

بر اساس اعلام باشگاه لخ پوزنان بازیکنانی که به اردوی تیم‌های ملی دعوت نشده‌اند، این هفته را به استراحت اختصاص می‌دهند تا پس از بازیابی توان جسمانی و روحی، با انرژی بیشتری به تمرینات بازگردند. نخستین جلسه تمرینی تیم برای روز دوشنبه ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان) برنامه‌ریزی شده است.

لخ پوزنان پس از ازسرگیری تمرینات، خود را برای دیدار خارج از خانه مقابل تیم گاکسا کاتوویتسه در روز یکشنبه ۲۲ نوامبر (اول آذر) در چارچوب رقابت‌های اکستراکلاسا لهستان آماده خواهد کرد. این تیم همچنین روز پنجشنبه ۲۶ نوامبر (۵ آذر) باید در لیگ اروپا به مصاف یونیون سن‌ژیلواز بلژیک برود.

با وجود تعطیلی تمرینات گروهی، تعدادی از بازیکنان لخ پوزنان که دوران نقاهت پس از مصدومیت را پشت سر می‌گذارند، همچنان در مجموعه باشگاه حضور دارند و برنامه‌های بازتوانی خود را دنبال می‌کنند.

در این میان اللهیار صیادمنش و وویچخ مونکا در زمین چمن تمرین می‌کنند و به نوشته سایت رسمی باشگاه این دو بازیکن به بازگشت به شرایط مسابقه نزدیک‌تر از سایر مصدومان هستند. آنها همچنین از امکانات و همکاری تیم دوم لخ پوزنان که این هفته در ورونکی تمرین می‌کند، بهره می‌برند.

در ادامه این گزارش آمده است که میکائیل ایشاک، علی قلی‌زاده، الکس داگلاس و ژوائو موتینیو وارد مرحله بعدی برنامه‌های توان‌بخشی خود شده‌اند. پابلو رودریگز نیز تمرینات اختصاصی را دنبال می‌کند.

در شرایطی که بخش زیادی از بازیکنان لخ پوزنان از فرصت تعطیلات بازی‌های ملی برای استراحت استفاده می‌کنند، اللهیار صیادمنش تمرینات خود را با هدف بازگشت به میادین ادامه می‌دهد.