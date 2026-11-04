به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه کمیته سیاست‌گذاری تملک و بهره‌برداری از ابنیه تاریخی و ارزشمند تحت تملک شهرداری تهران، امروز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به ریاست نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، یاسر جعفری مدیرکل معماری و ساختمان شهر تهران، انارکی محمدی رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، شهردار منطقه ۱۱ و جمعی از مدیران شهری برگزار شد. در این نشست، راهکارهای حفاظت، مرمت، ساماندهی و بهره‌برداری از ظرفیت‌ بناهای تاریخی و ارزشمند پایتخت مورد بررسی قرار گرفت.

تدوین شیوه‌نامه جامع مرمت و بهره‌برداری از بناهای تاریخی و عناصر هویتی تهران

نصرالله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در این جلسه با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی پایتخت اظهار کرد: یکی از رویکردهای مدیریت شهری، حفاظت از عناصر هویتی شهر و فراهم کردن زمینه بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت‌ها برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی بناهای تاریخی در جنگ افزود: با همکاری شهرداری تهران و وزارت میراث فرهنگی، حمایت از مرمت این آثار ارزشمند در دستور کار قرار گرفته و این موضوع در کمیسیون ماده ۵ نیز مطرح و با موافقت اعضا همراه شده است.

آبادیان همچنین بر تدوین برنامه زمان‌بندی مرمت و احیای بناهای تاریخی تأکید کرد و گفت: در کنار این برنامه، تدوین شیوه‌نامه‌ای جامع برای صیانت و حفاطت و بهره برداری مناسب از بناهای تاریخی و عناصر هویتی شهر ضروری است. این شیوه‌نامه باید ضوابط و چارچوب‌های مشخصی برای مرمت، نحوه مداخلات کالبدی و نظام بهره‌برداری از این بناها تعیین کند تا ضمن صیانت از ارزش‌های تاریخی و معماری آن‌ها، زمینه بازگشت این فضاها به چرخه حیات شهری و استفاده شهروندان از آن‌ها فراهم شود.

وی افزود: در صورت تأمین الزامات ایمنی می‌توان امکان بازدید شهروندان از برخی بناها را هم‌زمان با انجام عملیات مرمت نیز فراهم کرد. همچنین برنامه‌های احیای بافت تاریخی منطقه ۱۲ با رویکردی کلان و محله‌محور و با توجه به ساماندهی فضاهای عمومی دنبال می‌شود.

پیشنهاد تهیه شناسنامه جامع املاک تاریخی تهران

وحیدرضا انارکی محمدی، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران هم با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان شهرداری تهران و وزارت میراث فرهنگی اظهار کرد: فعالیت این کمیته می‌تواند زمینه مدیریت منسجم‌تر و برنامه‌ریزی هماهنگ برای صیانت از بناهای ارزشمند تاریخی را فراهم کند.

وی تهیه شناسنامه جامع برای املاک تاریخی شامل اطلاعات مالکیت، متولیان و وضعیت بهره‌برداری را از اقدامات ضروری برای ساماندهی این حوزه دانست و افزود: شناسایی دقیق وضعیت این املاک، امکان برنامه‌ریزی هدفمندتر برای حفاظت، نگهداری و احیای آن‌ها را فراهم می‌کند.

انارکی محمدی همچنین ایجاد نظام بهره‌برداری پایدار و استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را از راهکارهای مؤثر در این زمینه برشمرد و تصریح کرد: با هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌توان ظرفیت‌های موجود را برای حفاظت، نگهداری و احیای میراث تاریخی تهران به کار گرفت.

پیگیری مرمت و حفاظت از ۷۷ اثر تاریخی آسیب‌دیده

یاسر جعفری، مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران نیز با اشاره به آسیب‌دیدگی ۷۷ اثر تاریخی در جنگ گفت: کارگروه تخصصی مشترک شهرداری تهران و وزارت میراث فرهنگی برای پیگیری وضعیت این آثار تشکیل شده و تأمین حمایت‌های لازم برای مرمت و حفاظت از میراث ارزشمند پایتخت در حال پیگیری است.

وی ساماندهی نظام نگهداری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های تاریخی شهر را از اولویت‌های مدیریت شهری برشمرد و افزود: این رویکرد ضمن مدیریت بهینه هزینه‌های نگهداشت، زمینه استفاده بیشتر شهروندان از فضاهای فرهنگی و تاریخی و بازگشت آن‌ها به زندگی اجتماعی شهر را فراهم می‌کند.

جعفری همچنین بر برگزاری منظم جلسات کمیته، دست‌کم دو بار در سال، تأکید کرد و گفت: موضوعات و پیشنهادهای مرتبط با ابنیه تاریخی باید پیش از طرح در کمیته و تصمیم‌گیری نهایی، در کارگروه فنی به‌صورت کارشناسی بررسی شوند.

در این نشست، علاوه بر بررسی راهکارهای حفاظت، مرمت و بهره‌برداری از میراث تاریخی تهران، وضعیت برخی املاک تاریخی و پیشنهادهای اجرایی برای پیگیری و تعیین تکلیف آن‌ها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.