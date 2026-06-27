به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر جعفری مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران ا اشاره به اقدامات انجامشده در دوره جدید مدیریت شهری در حوزه بافتهای تاریخی اظهار کرد: یکی از مهمترین اولویتها، تسهیل فرآیند صدور پروانههای مرمت بود. اگرچه مصوبه مربوط به این موضوع بیش از دو سال پیش ابلاغ شده بود، اما در بخش اجرا به نتایج مورد انتظار نرسیده بود. از اینرو، با پیگیریهای مستمر در مناطق شهرداری، بهویژه مناطق تاریخی، روند صدور پروانههای مرمت با جدیت بیشتری در چارچوب مصوبه موجود دنبال شد.
وی افزود: برای نخستینبار کمیته سیاستگذاری بناها و بافتهای تاریخی شهر تهران تشکیل و احکام اعضای آن صادر شده است. همچنین سازوکار هدایت، تملک و بهرهبرداری از ۱۱۸ بنای تاریخی متعلق به شهرداری تعیین تکلیف شده و با برگزاری نخستین جلسه این کمیته، فرآیند سیاستگذاری و برنامهریزی در این حوزه رسمیت یافته است.
جعفری با اشاره به برنامههای شهرداری برای جذب سرمایهگذاری در حوزه بناهای تاریخی گفت: سازوکارهای بهرهبرداری از ابنیه تاریخی با رویکرد سرمایهگذاری تدوین شده و در مراحل نهایی قرار دارد. هدف این است که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، امکان حفظ و احیاء بخش قابل توجهی از بافتهای ارزشمند تاریخی شهر فراهم شود.
مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران درباره توسعه پهنههای تاریخی شهر تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲ تا ۲.۵ درصد از مساحت تهران در قالب پهنههای ارزشمند تاریخی شناسایی شده است. با همکاری وزارت میراث فرهنگی و انجام مطالعات تکمیلی، تلاش میشود این سهم به حدود ۵ درصد افزایش یابد.
وی با اشاره به خسارتهای واردشده به برخی بناهای تاریخی در جریان جنگ اخیر گفت: ۷۷ بنای تاریخی در تهران آسیب دیدهاند. در همین راستا، تفاهمنامهای میان شهرداری تهران و وزارت میراث فرهنگی برای مرمت این آثار در مراحل نهایی قرار دارد. اعتبارات لازم پیشبینی و آسیبشناسی بناها انجام شده و پس از نشست مشترک وزیر میراث فرهنگی و شهردار تهران، عملیات اجرایی مرمت بهطور رسمی آغاز خواهد شد.
جعفری خاطرنشان کرد: مجموعه کاخ گلستان بهعنوان تنها اثر ثبت جهانی تهران، مجموعه سعدآباد و دیگر بناهای تاریخی آسیبدیده از جمله آثار مشمول این برنامه هستند که با حمایت شهرداری مرمت و دوباره به چرخه بهرهبرداری بازخواهند گشت.
وی همچنین از اجرای چند پروژه مرمتی در شهر خبر داد و گفت: مجموعه علاءالدوله، مجموعه بصیرالدوله، خانه صانعی و برخی خانههای تاریخی از جمله خانه فروغ فرخزاد از جمله پروژههای در دست اجرا هستند که عملیات بخشی از آنها از سال گذشته آغاز شده است.
مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران تأکید کرد: سیاست شهرداری صرفا مبتنی بر تملک و مرمت مستقیم بناهای تاریخی نیست، بلکه تلاش میشود با ایجاد مشوقها و تسهیلات لازم، زمینه حضور و سرمایهگذاری بخش خصوصی فراهم شود و شهرداری نقش راهبری و هدایتگری را برعهده داشته باشد.
رونمایی از طرح محلات تاریخی تهران با همکاری میراث
جعفری همچنین به رونمایی از طرح محلات تاریخی تهران شامل محدودههای سنگلج و عودلاجان با همکاری وزارت میراث فرهنگی پرداخت و گفت: تصویب حریمها و ضوابط این محلات، یکی از موضوعات معطلمانده سالهای گذشته بود که میتواند نقش مهمی در حفاظت از بافتهای تاریخی و تأمین منافع ساکنان این مناطق ایفا کند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت نگاه توسعهمحور به بافتهای تاریخی اظهار کرد: رویکرد مدیریت شهری متوقف کردن حیات در بافتهای تاریخی نیست. تجربه سالهای گذشته نشان داده محدودیتهای شدید، فرسودگی و کاهش ایمنی این مناطق را به دنبال داشته است. بر همین اساس، تلاش میشود با تعریف الگوهای معماری متناسب با هویت تاریخی تهران و در چارچوب ضوابط میراث فرهنگی، امکان مرمت، بازسازی و نوسازی پلاکهای واجد شرایط فراهم شود تا پویایی به این محلات بازگردد. در این مسیر، بستههای تشویقی متعددی نیز برای مالکان و سرمایهگذاران پیشبینی شده است.
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