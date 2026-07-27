به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر جعفری، با تاکید بر رویکرد «حفاظت فعال» در صیانت از بناهای تاریخی، گفت: مرمت و احیاء حمام تاریخی فرحزاد، گامی موثر در بازگرداندن هویت بصری به بافتهای تاریخی شهر و جلوگیری از تخریب آثار ارزشمند معماری تهران است.
وی افزود: حفظ و بهرهبرداری مجدد از بناهای تاریخی، علاوه بر صیانت از میراث فرهنگی، زمینهساز ارتقاء کیفیت زندگی شهری و تقویت هویت محلههای تاریخی خواهد بود.
در ادامه، اشکان بیات معاون بافت و بناهای تاریخی اداره کل معماری و ساختمان، با تشریح ابعاد تخصصی این پروژه گفت: حمام تاریخی فرحزاد با قدمتی بیش از ۳۰۰ سال، یکی از شاخصترین عناصر ارزشمند بافت تاریخی این محله به شمار میرود. مرمت این بنای تاریخی از سال ۱۴۰۳ در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت و در نخستین گام، مطالعات و طرح مرمت آن با رعایت اصول و ضوابط تخصصی حفاظت از بناهای تاریخی تهیه و تدوین شد.
وی افزود: پس از تکمیل مطالعات و فراهم شدن مقدمات اجرایی، عملیات مرمت این اثر در اولویت برنامههای معاونت بافت و بناهای تاریخی قرار گرفت. هدف از اجرای این پروژه، بازگرداندن شکوه کالبدی و اصالت معماری حمام تاریخی فرحزاد و همچنین فراهمسازی زمینه بهرهبرداری فرهنگی از این بنا است تا بتواند بهعنوان یک مرکز فرهنگی و مقصد گردشگری، نقش مؤثری در احیای حیات اجتماعی، رونق اقتصادی و افزایش پویایی محیط پیرامونی ایفا کند.
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