به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، هفتمین نشست «سکان» با موضوع بررسی ابعاد اقتصادی قیمت‌گذاری آثار هنری برگزار شد. این نشست با هدف تبیین ارتباط میان تحلیل بازار و تعیین قیمت آثار هنری، فرصتی برای طرح دیدگاه‌ها و تبادل نظر درباره یکی از مسائل مهم اقتصاد هنر فراهم کرد.

علی ظریف مدرس این نشست، در سخنان خود به تشریح روش‌های قیمت‌گذاری آثار هنری پرداخت و گفت: ۲ دسته اثر داریم؛ اثری که برای اولین بار به فروش می‌رود و اثری که سابقه فروش دارد. با استفاده از داده‌های مختلف پیرامون آثار مشابه و داده‌های بین‌المللی می‌توان تصویری از نحوه قیمت‌گذاری اثر به دست آورد.

وی با اشاره به مدل‌های اقتصادی مورد استفاده در این حوزه توضیح داد: ساده‌ترین مدل، مدل مبتنی بر ساختار هزینه یک اثر است و می‌توان به مدل‌های پیشرفته‌تری رسید که با توجه به تابع تقاضای اثر هنری، قیمت‌گذاری را انجام می‌دهند و اثر متغیرهای مهمی را که بر آن اثر هنری وجود دارند، می‌سنجند.

ظریف، عواملی همچون سابقه فروش اثر در یک گالری بزرگ، اندازه اثر، سبک هنری، تعداد حضور هنرمند در حراجی‌ها و میزان شهرت هنرمند را از جمله متغیرهای مؤثر در قیمت‌گذاری آثار هنری برشمرد.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد چارچوبی مشترک برای فعالان بازار هنر، با اشاره به دشواری قیمت‌گذاری آثار هنری، اقتصاد رفتاری را یکی از مباحث کلیدی این حوزه دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه هنر یکی از موضوعات بسیار سخت برای قیمت‌گذاری است، مباحث اقتصاد رفتاری در آن بسیار مهم است.

در بخش دیگری از این نشست نیز اقتصاد رفتاری هنر و سوگیری‌های رفتاری که افراد نسبت به آثار هنری و قیمت‌گذاری آنها دارند، بررسی شد.

ظریف به نقش فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در تولید و ارزیابی آثار هنری پرداخت و گفت: موج چندساله‌ای که هوش مصنوعی بر آثار هنری اضافه کرده است، بررسی شد؛ اینکه خود هوش مصنوعی چه اثری بر تولید آثار هنری می‌گذارد و در ارزیابی آثار هنری چه کمک‌هایی می‌تواند بکند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت بررسی اصالت آثار هنری افزود: در مورد اصالت آثار نیز، برخی آثار کاملاً واضح است که تقلبی هستند اما برخی نیازمند فرآیندهای پیچیده آزمایشگاهی برای سنجش اصالت اثر هستند. در قیمت‌گذاری به این موضوع پرداخته شد که احتمال و اطمینان به اصالت اثر چه تأثیری بر قیمت دارد و اشاره کوتاهی نیز به ابزارهای جدید هوش مصنوعی و مدل‌های ماشینی شد که چگونه می‌توان اصالت اثر را با احتمال بهتری تشخیص داد.

بر این اساس، قیمت‌گذاری آثار هنری یکی از موضوعات مهم در توسعه و سامان‌دهی بازار هنر به شمار می‌رود. شناخت عوامل مؤثر بر ارزش آثار، تحلیل شرایط بازار و بهره‌گیری از رویکردهای اقتصادی در تعیین قیمت، می‌تواند به افزایش شفافیت مبادلات و تقویت اعتماد میان هنرمندان، خریداران و دیگر فعالان این حوزه کمک کند.