محمد جواد لاریجانی کارشناس روابط بین الملل و رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، اظهار کرد: به هرحال باید ملاحظه کرد، انقلاب و جمهوری اسلامی در طول حیات خود، با شرایط تطور و تحول دارد، لذا افراد ریزش دارند، بالا می‌آیند و پایین می روند.

وی افزود : بنابراین، اگر گروهی که یک روز از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتند و آن جاسوس‌خانه را تسخیر کردند، اکنون [در عالم سیاست] نسخه‌هایی می‌نویسند که علی رغم اینکه سیاست است، اما تعجب‌آور نیست، زیرا این پدیده‌ای است که در هر انقلاب و تطور اجتماعی وجود دارد.

لاریجانی با ادامه اشاره به کسانی که لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند، گفت : اما آن‌ها باید پاسخی به ملت بدهند و آن اینکه خط درست و خط ثابت، خطی است که رهبری شهید انقلاب و رهبری معظم فعلی، دنبال می‌کنند.

این کارشناس بین‌الملل تاکید کرد : ما در مقابل آمریکا بحث جنگ و صلح نداریم؛ ما در مقابل آمریکا بحث تسلیم یا مقاومت را داریم ، لذا گزینه مقاومت را انتخاب کرده‌ایم و این را ادامه می‌دهیم و ان‌شاءالله موفق هم خواهیم شد.