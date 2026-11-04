به گزارش خبرنگار مهر، در راستای گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل و با هدف ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با حوادث و تهدیدات احتمالی، دو مانور تخصصی سیلاب و مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شهرستان گلپایگان برگزار شد.

احسان مهاجری، شهردار گلپایگان، با اشاره به برگزاری مانور تخصصی سیلاب در پارک جنگلی گلپایگان اظهار کرد: ارتقای آمادگی، سنجش توان عملیاتی و ایجاد هماهنگی بین‌بخشی میان نیروهای امدادی و خدماتی، از مهم‌ترین اهداف اجرای این مانور بود.

وی افزود: این مانور با حضور و مشارکت آتش‌نشانان شهرداری‌های گلپایگان و گوگد، نیروهای خدماتی و تأسیساتی شهرداری گلپایگان و نیروهای جمعیت هلال‌احمر شهرستان اجرا شد و طی آن، مراحل مختلف امدادرسانی در شرایط بحرانی سیلاب، از جمله اطلاع‌رسانی و آماده‌باش، نجات مصدومان فرضی، انتقال و اسکان اضطراری و همچنین رفع آب‌گرفتگی معابر و بازگشایی مسیرهای مسدود، به‌صورت عملیاتی تمرین و ارزیابی شد.

مهاجری بیان کرد: در جریان این مانور، هماهنگی و هم‌پوشانی نیروهای آتش‌نشانی، خدمات شهری و هلال‌احمر در قالب یک فرماندهی واحد مورد آزمون قرار گرفت و سرعت عمل، انسجام تیمی و بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی از سوی تیم‌های حاضر به نمایش گذاشته شد.

شهردار گلپایگان تصریح کرد: آمادگی دائمی در برابر تهدیدات و حوادث غیرمترقبه ضرورتی انکارناپذیر است و برگزاری چنین مانورهایی گامی مؤثر در کاهش آسیب‌پذیری شهری، افزایش سرعت پاسخ‌گویی و ارتقای سطح ایمنی شهروندان به شمار می‌رود. وی همچنین از تعامل سازنده دستگاه‌ها و ارگان‌های مشارکت‌کننده در اجرای این برنامه قدردانی کرد.

برگزاری مانور مشترک مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در هنرستان شهید بهشتی

شهردار گلپایگان افزود:مانور مشترک مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با هدف ارتقای آمادگی، هم‌افزایی و هماهنگی میان نهادهای امدادی، خدماتی و آموزشی شهرستان و نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی و واکنش صحیح در شرایط اضطراری، در هنرستان شهید بهشتی گلپایگان برگزار شد.

به گفته وی:این مانور با مشارکت آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گلپایگان، ناحیه مقاومت بسیج سپاه گلپایگان، جمعیت هلال‌احمر شهرستان، اداره آموزش و پرورش و شرکت‌های خدمات‌رسان شامل ادارات گاز، آب و فاضلاب و برق اجرا شد.

مهاجری خاطر نشان کرد:در این عملیات، پس از اعلام فرضی وقوع انفجار و آسیب‌دیدگی بخشی از ساختمان هنرستان همراه با حریق فرضی و قطع شریان‌های حیاتی، آژیر خطر به صدا درآمد و عملیات امدادی آغاز شد.

مهاجری تصریح کرد:دانش‌آموزان و کادر آموزشی با تکیه بر آموزش‌های قبلی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به‌صورت ایمن به محوطه باز و نقطه امن هدایت شدند. آتش‌نشانان نیز بلافاصله در محل مستقر شده و عملیات اطفای حریق فرضی و ایمن‌سازی محیط را انجام دادند.

وی ادامه داد، نیروهای جمعیت هلال‌احمر با برپایی چادر تریاژ، نسبت به جست‌وجو، تریاژ، ارائه کمک‌های اولیه و انتقال مصدومان فرضی اقدام کردند.

وی خاطر نشان کرد:همچنین تیم‌های فنی و امدادی ادارات برق، گاز و آب در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به قطع انشعابات و ایمن‌سازی شبکه‌ها برای جلوگیری از حوادث ثانویه از جمله انفجار و برق‌گرفتگی اقدام کردند. نیروهای امدادی و حفاظتی سپاه پاسداران نیز با هدف برقراری امنیت، کنترل ازدحام و پشتیبانی لجستیکی در این مانور حضور فعال داشتند.

به گفته وی:اجرای این مانور، توان عملیاتی و هماهنگی دستگاه‌های مختلف شهرستان را در مواجهه با شرایط اضطراری به نمایش گذاشت و زمینه‌ای مناسب برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف، افزایش آمادگی نیروهای امدادی و تداوم آموزش‌های ایمنی در فضاهای آموزشی فراهم کرد.