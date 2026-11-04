به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی‌نسب عصر چهارشنبه در دیدار با استاندار مازندران، مسائل و چالش‌های بنادر تجاری استان و راهکارهای ارتقای ظرفیت عملیاتی و بهبود روند جابه‌جایی کالا را بررسی کرد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه سفر خود به مازندران، از ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و فعالیت‌های عملیاتی بندر فریدونکنار بازدید کرد.

شکیبی‌نسب با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی سازمان بنادر، تسهیل لجستیک دریایی و ارتقای بهره‌وری عملیات بندری است، اظهار کرد: نباید کشتی‌ها در لنگرگاه منتظر پهلوگیری بمانند، در حالی که اسکله خالی است و کالاها نیز در انبارها رسوب می‌کنند.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای عملکرد تخلیه و بارگیری خاطرنشان کرد: بندر باید محل ورود و خروج سریع و روان کالا باشد و تحقق این مأموریت مستلزم مدیریت صحیح عملیات، رفع گلوگاه‌های اجرایی و افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف زنجیره حمل‌ونقل و لجستیک است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و استاندار مازندران بر استمرار همکاری‌های مشترک برای رفع مشکلات موجود، تسهیل جریان ورود و خروج کالا و افزایش بهره‌وری و ظرفیت خدمات‌رسانی بنادر استان تأکید کردند.

در این نشست، با توجه به نقش بنادر شمالی کشور در تأمین و پشتیبانی از امنیت غذایی، مشکلات مربوط به تخلیه، نگهداری و ترخیص کالاهای اساسی و ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برای رفع موانع موجود مورد بحث قرار گرفت.

تأکید بر رفع موانع فعالیت بندر فریدونکنار، کاهش زمان انتظار کشتی‌ها در لنگرگاه، تسریع در تخلیه محموله‌ها، افزایش سرعت انتقال کالا از انبارهای بندری و پیرامونی و جلوگیری از رسوب کالا از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این دیدار بود.

همچنین نوسازی تجهیزات تخلیه و بارگیری، به‌روزرسانی ناوگان و امکانات خدمات دریایی و بندری و رفع موانع عمرانی و زیرساختی با هدف افزایش توان عملیاتی بنادر مازندران مورد تأکید قرار گرفت.