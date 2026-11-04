به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در جریان بازدید از زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های عملیاتی و روند تخلیه و بارگیری کالا در بندر نوشهر، اظهار کرد: بنادر شمالی با برخورداری از حدود ۹۰۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر، نقش مهمی در توسعه اقتصاد دریامحور و به‌ویژه تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کنند.

وی با تأکید بر اهمیت ظرفیت بنادر شمالی در تخلیه و نگهداری کالاهای اساسی افزود: بازدید اعضای هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بنادر نوشهر، فریدون‌کنار و امیرآباد با هدف بررسی وضعیت زیرساخت‌ها، ارزیابی ظرفیت‌های عملیاتی و شناسایی نیازمندی‌های توسعه‌ای این بنادر در دستور کار قرار گرفته است.

ظرفیت اسمی بنادر شمالی کشور ۳۰ میلیون تن است

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت اسمی حدود ۳۰ میلیون تنی بنادر شمالی کشور تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، امکان افزایش میزان تخلیه کالاهای اساسی در این بنادر تا سقف ۱۷ میلیون تن وجود دارد که تحقق این هدف مستلزم نوسازی تجهیزات، ارتقای زیرساخت‌ها و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای پذیرش و تخلیه حجم بیشتری از کالا است.

براساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی، وی ادامه داد: در جریان این بازدیدها، نیازهای فنی و عملیاتی بنادر شمالی بررسی و با مشارکت اعضای هیأت عامل و مجموعه فنی سازمان، تصمیمات لازم برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها و رفع موانع احتمالی اتخاذ خواهد شد تا زمینه افزایش ظرفیت عملیاتی این بنادر فراهم شود.

شکیبی‌نسب با تشریح جایگاه بنادر ایران در حاشیه دریای خزر گفت: در حال حاضر حدود ۲۱ درصد از ظرفیت بنادر حاشیه دریای خزر در اختیار بنادر ایران قرار دارد و ۲۳ درصد از مجموع عملیات تخلیه و بارگیری کالا در این پهنه آبی نیز در بنادر کشور انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای برنامه‌های نوسازی تجهیزات، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای توان عملیاتی بنادر شمالی، می‌توان سهم ایران را از فعالیت‌های تجاری و بندری دریای خزر افزایش داد و از ظرفیت‌های این پهنه آبی در مسیر توسعه اقتصاد دریامحور و تقویت جایگاه تجاری کشور بهره بیشتری گرفت.