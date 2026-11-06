ناصر ترابی کارشناس مسائل بین المللی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با برگزاری انتخابات داخلی در امریکا و شکست جمهور خواهان در آن، اظهار کرد: با توجه به شکست ترامپ و جمهوری خواهان در انتخابات داخلی آمریکا، هرگونه دل‌خوش‌کردن به تغییر احزاب در آمریکا، خطای فاحش راهبردی و استراتژیک است.

وی افزود: از طرفی سؤالی که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده، این است که می‌گویند اسرائیل آمریکا را کنترل می‌کند یا آمریکا اسرائیل را کنترل می‌کند؟ اگر پاسخ این سؤال را خوب درک کنیم، پاسخ مشخص می‌شود، لذا بخشی از مسئله این است که رهبر شهید نیز در جایی به این موضوع اشاره کرده بودند و فرمودند که به نوعی اسرائیل آمریکا را مدیریت می‌کند و به نوعی آمریکا نیز اسرائیل را مدیریت می کند؛ اما در واقع هیچ‌کدام از این‌ها نیست. آن چیزی که مشخص است، این است که خاندان‌های صهیونیست یهودی، مانند راکفلرها، در لایه دوم شرکت‌های چندملیتی و الیگارشی، هر دوی این‌ها را مدیریت می‌کنند و ابزاری نیز در اختیار دارند.

ترابی تاکید کرد: باید توجه کرد کسانی هستند که امریکا رهبری و راهبری می‌کنند. آمریکا نیز در منطقه ناو دارد و در خشکی نیز اسرائیل را دارد. این در حالی است که اسرائیل هم یک عقبه ایدئولوژیک ماسونی و کابالیستی دارد که بر اساس آن ایدولوژی، امریکا و اسرائیل مدیریت شده و هر دو را هدایت می‌کنند، لذا در چنین شرایطی، اینکه این حزب رأی بیاورد یا آن حزب، عملا تفاوتی ندارد.

راهبرد آمریکا و اسرائیل ایجاد دوقطبی در جهان است

این کارشناس روابط بین الملل تاکید کرد: این‌ها یک راهبردی دارند و کاربرد آن، تقسیم جهان به دو بخش است تا یک دوقطبی ایجاد کنند تا در هر حالتی که بخواهید بازی کنید، در یکی از این دو قطب بازی کنید. این‌ها در دشمنی با ما هم‌قسم هستند و فقط در برخی تاکتیک‌ها و روش‌ها با یکدیگر اختلاف دارند، لذا هنر ما این است که این عقبه را هم بشناسیم و هم شکست دهیم.

وی با اشاره به پیام اخیر مهم مقام معظم رهبری که فرمودند:«اگر هنوز کسانی هستند که اندک امیدی به تغییر رفتار یا جابه‌جایی‌های حزبی و جناحی در نظام سلطه دارند و یا تصوّر می‌کنند با امتیاز دادن به امریکا می‌توانند او را از دشمنی با ملّت ایران منصرف کنند، سخت در اشتباه‌اند»، اظهار کرد: رهبری این مسئله را به‌صورت کاملاً دقیق بیان کردند، زیرا یکی از دشواری‌هایی که ما داشتیم، خطاهای محاسباتی برخی و دلبستن به دشمن بوده است.

ترابی ادامه داد: ازجمله یکی از این خطاها این بوده است که تصور می‌کردیم باید میان آمریکا و اسرائیل اختلاف ایجاد کنیم. میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها اختلاف ایجاد کنیم. در جایی دیگر نیز می‌گفتیم میان آمریکا و ترامپ تفاوت ایجاد خواهد شد؛ حتی در مقطعی می‌گفتیم خود جمهوری‌خواهان نیز با یکدیگر اختلاف دارند و یا می‌گفتیم میان فلان حزب و فلان تشکیلات اسرائیل اختلاف ایجاد کنیم، لذا همه این اختلاف‌ افکنی ها در جبهه دشمن اگر در حد تاکتیک باشد، خوب است؛ اما کسی که به این‌ها دل ببندد، قطعاً دشمن را نمی‌شناسد یا بدبینانه‌تر بگویم، نیروی دشمن است.