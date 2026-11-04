به گزارش خبرنگار مهر، سعید صنعتی‌منفرد بعد از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید استاندار زنجان از سد بلوبین گفت: عملیات اجرایی این پروژه در جبهه‌های مختلف کاری همچنان ادامه دارد و تاکنون ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با اشاره به ظرفیت ۳۰ میلیون مترمکعبی مخزن این سد افزود: سد بلوبین با هدف تأمین آب مورد نیاز شهرستان ایجرود، شهرهای حلب و زرین‌آباد و ۹۲ روستای منطقه احداث شده و علاوه بر مصارف شرب، نیازهای بخش کشاورزی و صنعت را نیز پوشش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان با بیان اینکه ظرفیت این سد می‌تواند فراتر از نیازهای شهرستان ایجرود مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: پس از تأمین نیازهای آبی منطقه، امکان استفاده از ظرفیت باقی‌مانده سد به‌عنوان منبع پشتیبان برای تأمین آب شهر زنجان در شرایط بحرانی و با رویکرد پدافند غیرعامل وجود دارد.

صنعتی‌منفرد درباره آخرین وضعیت خط انتقال آب سد بلوبین نیز گفت: این خط در دو شاخه به سمت شهرهای حلب و زرین‌آباد در حال اجراست که عملیات لوله‌گذاری شاخه حلب با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن به قطر ۲۵۰ میلی‌متر و به طول ۱۳ کیلومتر به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: شاخه دوم خط انتقال به سمت زرین‌آباد با لوله‌های فولادی به قطر ۴۰۰ میلی‌متر در دست اجراست و با تکمیل این زیرساخت‌ها، امکان انتقال و بهره‌برداری از آب ذخیره‌شده در مخزن فراهم خواهد شد.

صنعتی‌منفرد با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق کشاورزان پایین‌دست و ملاحظات زیست‌محیطی در بهره‌برداری از سد اظهار کرد: در برنامه‌ریزی منابع آب این پروژه، علاوه بر تأمین آب شرب، حقابه کشاورزان پایین‌دست و نیازهای زیست‌محیطی نیز در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان با اشاره به منابع ورودی مخزن سد بلوبین گفت: بخش قابل توجهی از آب ورودی این سد از طریق سیلاب‌های فصلی تأمین می‌شود و با کاهش یا قطع جریان ورودی در ماه‌های گرم سال، امکان مدیریت و تنظیم خروجی مخزن برای تأمین حقابه‌های پایین‌دست وجود دارد.

صنعتی‌منفرد تغییرات اقلیمی، افزایش دما و دگرگونی الگوی بارش‌ها را از عوامل افزایش اهمیت مدیریت منابع آب دانست و افزود: ذخیره‌سازی و مدیریت اصولی منابع آبی می‌تواند در پایداری تأمین آب شرب، استمرار فعالیت‌های کشاورزی و پاسخگویی به نیازهای مناطق پایین‌دست مؤثر باشد.

وی با اشاره به پیگیری اعتبارات مورد نیاز این پروژه خاطرنشان کرد: تأمین منابع مالی از محل ردیف‌های اعتباری مختلف در حال پیگیری است و تلاش می‌شود اعتبارات لازم برای ادامه و تکمیل عملیات اجرایی سد بلوبین فراهم شود.