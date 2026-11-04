عزیزالله عباس‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی برای کاهش بار اداری مشاغل کوچک، طرح تشویقی تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را تدوین کرده است.

وی افزود: بر اساس این طرح، اشخاص حقیقی که گردش فروش خالص سالانه آن‌ها تا سقف ۷۲ میلیارد تومان باشد، می‌توانند مالیات خود را به صورت توافقی و بر پایه تبصره ۱۰۰ پرداخت کنند؛ در این روش، مودی خود نسبت به تأیید و پرداخت مالیات اقدام می‌کند.

مدیرکل امور مالیاتی ایلام با اشاره به طرح نشان‌دار کردن مالیات تصریح کرد: مودیان می‌توانند مالیات خود را برای ساخت و اجرای یک طرح مشخص در استان اختصاص دهند و به این ترتیب در توسعه منطقه مشارکت کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مهلت استفاده از این فرصت تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد و مودیان می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های مربوطه، فرم‌های تبصره ۱۰۰ را تکمیل و پرداخت مالیات خود را نهایی کنند.