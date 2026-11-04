به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوذر موسوی، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد با اشاره به غرق شدن مرد میانسال در رودخانه «کاکارضا»، اظهار کرد: پس از اعلام خبر غرق‌شدن این مرد با هویت مشخص در رودخانه کاکارضا، بلافاصله تیم غواصی سازمان از ایستگاه شماره ۲ به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: غواصان پس از حضور در محل، عملیات جست‌وجو را آغاز کردند و پس از دقایقی پیکر فرد غرق‌شده را از آب خارج کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد ادامه داد: پیکر این مرد پس از خارج‌سازی از رودخانه به آمبولانس آرامستان‌ها تحویل داده شد.