به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسمعیل حسینی مازندرانی شامگاه چهارشنبه در یادواره شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس روستای پایین‌دسته شهرستان سیمرغ با تشریح ابعاد مختلف سیره و سبک زندگی شهدا، اظهار کرد: شهیدان با تکیه بر ایمان راسخ، اخلاص، توکل به خداوند و ارتباط مستمر با پروردگار، مسیر دفاع از اسلام، انقلاب و میهن اسلامی را برگزیدند و در این راه از ارزشمندترین سرمایه خود گذشتند.

وی نماز، دعا، خودسازی و معنویت را از شاخصه‌های برجسته زندگی شهدا برشمرد و افزود: بازخوانی سیره شهیدان و الگوگیری از سبک زندگی آنان می‌تواند چراغ راه نسل امروز در عرصه‌های فردی و اجتماعی باشد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به ضرورت افزایش بصیرت و آگاهی در جامعه، شناخت جریان‌های انحرافی، تشخیص حق از باطل و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان را از الزامات شرایط کنونی دانست و بر اهمیت ولایت‌مداری و توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری تأکید کرد.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی همچنین با اشاره به اهمیت جهاد تبیین، مقابله با جنگ نرم و هجمه‌های رسانه‌ای دشمن را ضروری دانست و گفت: تحریف واقعیت‌های تاریخی دفاع مقدس و انتشار شایعات با هدف تضعیف باورها و ایجاد اختلاف در جامعه دنبال می‌شود؛ از این رو آگاهی‌بخشی و روشنگری باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی در ادامه، مسئولیت‌پذیری و خدمتگزاری را از آموزه‌های مهم مکتب شهدا عنوان کرد و افزود: مسئولیت در نظام اسلامی امانتی ارزشمند است و مدیران و مسئولان باید با الگوگیری از روحیه ایثار، ساده‌زیستی و اخلاص شهیدان، خدمت صادقانه به مردم را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران با تأکید بر نقش شهدا در حفظ استقلال، امنیت و وحدت کشور، خانواده‌ها را از ارکان اصلی تربیت نسل مؤمن و مسئولیت‌پذیر دانست و بر ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی و پرهیز از اختلاف‌افکنی تأکید کرد.

وی دشمن‌شناسی، خودباوری ملی، حفظ استقلال سیاسی و ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های استکباری به‌ویژه آمریکا را از موضوعاتی دانست که باید با تبیین صحیح و مستمر در جامعه دنبال شود.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با اشاره به نقش مردم در استمرار آرمان‌های انقلاب اسلامی، حضور آگاهانه در صحنه‌های مختلف، حفظ روحیه همدلی و پایبندی به ارزش‌های انقلاب را از عوامل مهم اقتدار و پایداری کشور برشمرد و جایگاه ولایت فقیه و هدایت‌های مقام معظم رهبری را در عبور از شرایط حساس و چالش‌های پیش‌روی کشور تعیین‌کننده توصیف کرد.

وی همچنین توانمندی و آمادگی نیروهای مسلح را از مؤلفه‌های اساسی اقتدار ملی دانست و تصریح کرد: نیروهای مسلح مقتدر، هوشیار و آماده، نقش مهمی در صیانت از تمامیت ارضی، تأمین امنیت پایدار و مقابله با تهدیدات و توطئه‌های دشمنان دارند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران در پایان، پاسداشت یاد و خاطره شهدا، صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی، تقویت روحیه ولایت‌مداری، حمایت از نیروهای مسلح و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده را از مسئولیت‌های مهم آحاد جامعه عنوان کرد.