ضرورت تقویت بصیرت و انسجام ملی در نسل جوان و سربازان وظیفه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی پیش از ظهر چهارشنبه در جریان اردوی یک‌روزه سربازان وظیفه فرماندهی انتظامی استان که در باغ‌موزه دفاع مقدس شهرستان ساری برگزار شد، اظهار کرد: حضور در جوار مزار شهدای دفاع مقدس فرصتی ارزشمند برای بازخوانی فرهنگ ایثار و فداکاری و تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا است.

وی با اشاره به فداکاری رزمندگان در دوران دفاع مقدس افزود: شهدا برای صیانت از استقلال، عزت و امنیت کشور از جان خود گذشتند و امنیت و آرامش امروز ایران اسلامی، مرهون مجاهدت و ایثارگری آنان است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با بیان اینکه نیروهای مسلح نقش مهمی در تأمین امنیت و صیانت از استقلال کشور دارند، گفت: سربازان وظیفه در کنار سایر کارکنان نیروهای مسلح، بخش مهمی از ظرفیت دفاعی و امنیتی کشور را تشکیل می‌دهند و با روحیه جهادی و احساس مسئولیت در مسیر خدمت به مردم گام برمی‌دارند.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با اشاره به شرایط منطقه و تحولات روز، بر ضرورت افزایش هوشیاری، بصیرت و حفظ انسجام اجتماعی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که دشمنان ملت ایران در عرصه‌های مختلف به دنبال تضعیف اقتدار و امنیت کشور هستند، شناخت درست شرایط، حفظ وحدت و تقویت روحیه مقاومت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: ملت ایران طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در برابر فشارها، تهدیدها و توطئه‌ها ایستادگی کرده و نیروهای مسلح نیز با تکیه بر ایمان، توانمندی و روحیه مقاومت، مأموریت دفاع از کشور و تأمین امنیت مردم را دنبال می‌کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران، پشتیبانی مردم را یکی از مؤلفه‌های مهم اقتدار نیروهای مسلح دانست و تصریح کرد: پیوند میان مردم و نیروهای مسلح از سرمایه‌های مهم کشور به شمار می‌رود و این همراهی در مقاطع حساس تاریخی و دوران دفاع مقدس به‌خوبی نمایان شده است.

وی با اشاره به نقش مردم در پشتیبانی از ارزش‌های ملی و دینی اظهار داشت: مردم ایران اسلامی در مقاطع حساس با حفظ وحدت و انسجام، از استقلال، امنیت و عزت ملی حمایت کرده‌اند و این همراهی پشتوانه‌ای مهم برای نیروهای مسلح در اجرای مأموریت‌های آنان است.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی همچنین بر ضرورت مقابله با عوامل تضعیف‌کننده انسجام اجتماعی تأکید کرد و افزود: تقویت امید، افزایش بصیرت، حفظ وحدت و پایبندی به ارزش‌های دینی و ملی از ضرورت‌های جامعه امروز است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رسالت مجموعه عقیدتی سیاسی در قبال سربازان وظیفه اشاره کرد و گفت: سربازان، جوانان ارزشمند کشور هستند و دوران خدمت سربازی می‌تواند فرصتی برای رشد معنوی، اخلاقی، اجتماعی و افزایش حس مسئولیت‌پذیری آنان باشد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران افزود: مجموعه عقیدتی سیاسی در کنار مأموریت‌های فرهنگی و اعتقادی، برای ارتقای معرفت دینی و بصیرت سیاسی سربازان و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و انگیزه خدمت آنان برنامه‌های مختلفی را دنبال می‌کند.

وی خطاب به سربازان وظیفه خاطرنشان کرد: دوران خدمت یکی از مقاطع مهم زندگی جوانان است و باید از این فرصت برای کسب تجربه، تقویت انضباط، مسئولیت‌پذیری، مردم‌داری و خودسازی بهره گرفت؛ چراکه آموزه‌ها و تجربه‌های این دوران می‌تواند در آینده زندگی فردی و اجتماعی آنان مؤثر باشد.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با تأکید بر اهمیت رعایت اخلاق اسلامی و حفظ کرامت مردم در جریان خدمت گفت: نیروی انتظامی باید نماد قانون‌مداری، اخلاق، صبر، مردم‌داری و اقتدار باشد و سربازان وظیفه نیز به‌عنوان بخشی از بدنه انتظامی کشور باید این اصول را در رفتار و عملکرد خود مورد توجه قرار دهند.

این اردوی یک‌روزه با هدف تقویت روحیه معنوی، ارتقای بصیرت و افزایش انسجام و روحیه جمعی سربازان وظیفه فرماندهی انتظامی مازندران برگزار شد و شرکت‌کنندگان با حضور در باغ‌موزه دفاع مقدس ساری، یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند