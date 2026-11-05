علی محمد پاکدل نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش ایستگاه‌های هواشناسی استان، از ابتدای فعالیت سامانه بارشی اخیر تا ساعت ۶:۳۰ صبح امروز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ارکواز با ثبت ۱۹.۶ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش را در سطح استان داشته است.

وی در تشریح میزان بارش در سایر مناطق استان افزود: میزان بارندگی در بدره ۱۴.۴، چوار ۹.۷، ایلام ۹.۶، ایوان ۹.۶، مهران ۹.۴، دره‌شهر ۹.۰، هلیلان ۷.۰، لومار ۶.۶، سرابله ۵.۲، آبدانان ۳.۶، بلاوه ۳.۰ و دهلران ۲.۰ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام با اشاره به تداوم فعالیت این سامانه بارشی در استان تأکید کرد: از عموم هم‌استانی‌های عزیز تقاضا داریم توصیه‌های ایمنی را به‌طور جدی رعایت کرده و از هرگونه تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد آب‌گرفتگی اکیداً خودداری کنند.