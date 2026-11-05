به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، با اشاره به وضعیت جوی و ترافیکی محورهای کشور در صبح پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵، گفت: در برخی از محورهای استان‌های همدان، لرستان، کردستان و مرکزی بارش باران گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه قزوین-کرج-تهران نیز در محدوده حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از رانندگان خواست با توجه به بارندگی در برخی محورهای کشور، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.