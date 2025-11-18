جزئیات مراسم تشییع ۱۴ شهید گمنام در هرمزگان اعلام شد

امیرحسین ذاکری، مسئول کمیته مرکزی خادمین شهدای استان هرمزگان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم استقبال از شهدای گمنام صبح چهارشنبه ۲۸ آبانماه ۱۴۰۴ ساعت ۹ در پاویون فرودگاه بینالمللی شهدای پرواز ۶۵۵ بندرعباس برگزار میشود که مسئولان، خانوادههای معظم شهدا و عموم مردم ولایتمدار در آن حضور خواهند داشت.
وی افزود: پس از آئین استقبال، پیکرهای مطهر شهدا به معراج شهدای بندرعباس واقع در حسینیه عاشقان ثارالله منتقل خواهند شد.
ذاکری با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای تشییع شهدای گمنام گفت: با توجه به درخواست گسترده مردم سراسر استان، از عصر چهارشنبه ۲۸ آبانماه تا یکشنبه ۲ آذرماه، مراسم تشییع در قالب کاروانهایی مزین به لالههای زهرایی و با عنوان «کاروان دریادلان دلیر» در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد.
مسئول کمیته مرکزی خادمین شهدا ادامه داد: آئین تشییع عمومی پیکر مطهر ۱۴ شهید گمنام روز دوشنبه ۳ آذرماه ساعت ۸:۳۰ صبح از میدان شهدا (یادبود) بندرعباس بهسمت گلزار شهدای ملکوتی این شهر و با حضور گسترده مردم شهیدپرور و یادگاران دفاع مقدس برگزار میشود.
ذاکری با اشاره به مشخصات عملیاتی این شهدا تصریح کرد: شهدای گمنام تفحصشده متعلق به عملیاتهای خیبر، بدر، والفجر ۳، تک دشمن سال ۶۷، کربلای ۵، کربلای ۴، ایذائی والفجر ۸، والفجر مقدماتی، والفجر ۶، کربلای ۶، والفجر ۱ و مولای متقیان هستند که از مناطق عملیاتی جزیره مجنون، شرق دجله، مهران، زبیدات، شلمچه، فاو، فکه، چیلات، بوارین، امالرصاص، سومار و چزابه تفحص شدهاند.
وی همچنین در خصوص آئین تدفین شهدای والامقام بیان کرد: پیکرهای مطهر این شهیدان در شهرستانهای میناب، رودان، حاجیآباد، بندرعباس، جاسک و بشاگرد و همزمان با ایام فاطمیه تا وفات حضرت امالبنین (س) تشییع و به خاک سپرده خواهند شد.
مسئول کمیته مرکزی خادمین شهدا خاطرنشان کرد: جزئیات برنامههای شهرستانی و زمانبندی دقیق تدفین، بهزودی از طریق رسانهها و شبکههای اطلاعرسانی استانی اعلام میشود تا مردم غیور و قدرشناس خطه خلیج فارس بتوانند در این آئینهای معنوی حضور یابند.
