جزئیات مراسم تشییع ۱۴ شهید گمنام در هرمزگان اعلام شد

بندرعباس- مسئول کمیته مرکزی خادمین شهدای استان هرمزگان جزئیات مراسم تشییع ۱۴ شهید گمنام اعلام کرد.

امیرحسین ذاکری، مسئول کمیته مرکزی خادمین شهدای استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم استقبال از شهدای گمنام صبح چهارشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴ ساعت ۹ در پاویون فرودگاه بین‌المللی شهدای پرواز ۶۵۵ بندرعباس برگزار می‌شود که مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و عموم مردم ولایتمدار در آن حضور خواهند داشت.

وی افزود: پس از آئین استقبال، پیکرهای مطهر شهدا به معراج شهدای بندرعباس واقع در حسینیه عاشقان ثارالله منتقل خواهند شد.

ذاکری با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تشییع شهدای گمنام گفت: با توجه به درخواست گسترده مردم سراسر استان، از عصر چهارشنبه ۲۸ آبان‌ماه تا یکشنبه ۲ آذرماه، مراسم تشییع در قالب کاروان‌هایی مزین به لاله‌های زهرایی و با عنوان «کاروان دریادلان دلیر» در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد.

مسئول کمیته مرکزی خادمین شهدا ادامه داد: آئین تشییع عمومی پیکر مطهر ۱۴ شهید گمنام روز دوشنبه ۳ آذرماه ساعت ۸:۳۰ صبح از میدان شهدا (یادبود) بندرعباس به‌سمت گلزار شهدای ملکوتی این شهر و با حضور گسترده مردم شهیدپرور و یادگاران دفاع مقدس برگزار می‌شود.

ذاکری با اشاره به مشخصات عملیاتی این شهدا تصریح کرد: شهدای گمنام تفحص‌شده متعلق به عملیات‌های خیبر، بدر، والفجر ۳، تک دشمن سال ۶۷، کربلای ۵، کربلای ۴، ایذائی والفجر ۸، والفجر مقدماتی، والفجر ۶، کربلای ۶، والفجر ۱ و مولای متقیان هستند که از مناطق عملیاتی جزیره مجنون، شرق دجله، مهران، زبیدات، شلمچه، فاو، فکه، چیلات، بوارین، ام‌الرصاص، سومار و چزابه تفحص شده‌اند.

وی همچنین در خصوص آئین تدفین شهدای والامقام بیان کرد: پیکرهای مطهر این شهیدان در شهرستان‌های میناب، رودان، حاجی‌آباد، بندرعباس، جاسک و بشاگرد و همزمان با ایام فاطمیه تا وفات حضرت ام‌البنین (س) تشییع و به خاک سپرده خواهند شد.

مسئول کمیته مرکزی خادمین شهدا خاطرنشان کرد: جزئیات برنامه‌های شهرستانی و زمان‌بندی دقیق تدفین، به‌زودی از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اطلاع‌رسانی استانی اعلام می‌شود تا مردم غیور و قدرشناس خطه خلیج فارس بتوانند در این آئین‌های معنوی حضور یابند.

